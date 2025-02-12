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10歲男童流感併壞死性腦病變死亡 醫：相當恐怖的疾病

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在臉書表示，急性壞死性腦病變是相當恐怖的疾病，在兒科急診如果遇到，他只能盡力搶救，至於結果如何，誰都無法預料，呼籲接種流感疫苗是很重要的。本報資料照片
林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在臉書表示，急性壞死性腦病變是相當恐怖的疾病，在兒科急診如果遇到，他只能盡力搶救，至於結果如何，誰都無法預料，呼籲接種流感疫苗是很重要的。本報資料照片

衛福部疾管署昨公布，流感最新疫情，上周流感新增128例重症、28例死亡，其中，1名南部未滿10歲國小男童，因流感併發敗血性休克及疑似壞死性腦病變，住院1周後不幸病逝，為去年10月進入流感季以來，流感死亡年齡最小的個案。

「接種流感疫苗是很重要的。」 林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在臉書表示，1名未滿10歲童未打疫苗 ，不幸得到流感併發壞死性腦病變而死亡，真的是不幸的消息，「急性壞死性腦病變是相當恐怖的疾病」，死亡率高達30至50%。他說，在兒科急診，如果遇到這類疾病，基本上，他只能盡力搶救，至於結果如何，誰都無法預料。

吳昌騰說，急性壞死性腦病變是種快速發展，且罕見的嚴重腦病，有高致殘率和死亡率，好發年齡高峰期在1至3歲，男性多於女性，研究顯示，79%患者為男性，通常在病毒感染引起發燒後發生。

吳昌騰指出，常見病因包括病毒感染，如H1N1流感病毒，第四型人類皰疹病毒（Epstein-Barr 病毒，EBV)，新冠病毒、人類皰疹病毒 6/7 (HHV-6/7)、副流感病毒、輪狀病毒、單純皰疹病毒 、水痘-帶狀皰疹病毒、肺炎黴漿菌、腸病毒及人類細小病毒 B19。研究中，21%的病例是由多種病毒共同感染所致。

此外，遺傳因素、細胞激素風暴等也是常見病因，急性壞死性腦病變的病理生理學涉及「病毒感染」、「免疫反應失調」、「遺傳易感性」和「細胞激素風暴」等多重因素，最終導致 血腦屏障破壞、神經元損傷和腦組織壞死。

吳昌騰表示，急性壞死性腦病變患者的主要臨床表現，包括發燒、癲癇、意識障礙，以及咳嗽、嘔吐、腹瀉和頭痛等病毒感染症狀，最後為多重器官衰竭，特別是肝臟、心臟和腎臟衰竭。目前治療方式可以採用支持性治療、免疫調節劑及IL-6 阻斷劑。

吳昌騰提醒，多數存活的患者有嚴重的神經後遺症，如運動、認知、語言、視覺和癲癇等方面的障礙。最後，還是一句話，「接種流感疫苗是很重要的。」

死亡率 流感疫苗 流感病毒

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