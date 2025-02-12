台中1家4口拉進醫院 醫籲防開學群聚：洗手至少搓20秒

台中5歲男童日前持續嘔吐、腹瀉及發燒，就醫後收治住院，隔天父母及妹妹也跟著掛病號，自嘲「全家被團滅了」，經檢驗，確診為諾羅病毒感染；醫師陳傑賀說，病毒傳染力極強，呼籲嚴防開學後群聚感染，肥皂洗手至少搓20秒。

亞洲大學附屬醫院兒科主治醫師陳傑賀說，諾羅病毒腸胃炎好發冬季，且傳染力強，只要接觸到受汙染的食物、水源、患者排泄物，甚至是飛沫，就可能開始傳播感染，春節有不少幼童與家人聚餐後，出現嘔吐、水瀉及低度發燒等症狀，甚至全家感染「團滅」，集體至急診就醫。

陳傑賀指出，諾羅病毒腸胃炎多數患者2至3天可自行康復，但幼兒因免疫力較弱，易出現反覆發燒、嘔吐、食慾不振，甚至脫水危機，治療期間需避免幼童食用油膩或刺激性食物，導致腹瀉症狀加劇。

陳傑賀也強調，諾羅病毒潛伏期短，約12至48小時，極少量病毒即可致病，病毒能在環境中存活數天，有些患者嘔吐後48小時內仍具傳染力，因此都會告知務必居家隔離至症狀解除後48小時，才算度過危險期，這名男童被送到急診住院的隔天，父母及妹妹都出現同樣症狀，全家人都被迫在醫院團聚。

陳傑賀建議，若家中幼童感染諾羅病毒，家人處理嘔吐物或排泄物後，務必再以1比10稀釋漂白水徹底清潔，雙手需用肥皂與清水搓洗至少20秒（酒精消毒效果有限）；也要避免食用未煮熟海鮮，尤其是生蠔等貝類，生熟食刀具、砧板也需分開，避免交叉汙染。

陳傑賀提醒，諾羅疫情增溫，開學季後，校園成下一個群聚感染的「培養皿」，家長務必觀察子女活動狀況，若出現持續腹瀉、嘔吐或無法進食等嚴重症狀，應立即就醫。