任意眠床墊-帶來睡眠新革命 組合床墊像組樂高積木般的自由

2025年開春，台北國際家具展的吸睛亮點，就是台灣第一款榮獲發明專利的革命性床墊「任意眠」正式問世！任意眠床墊(dreampal)的母公司—繁葵實業股份有限公司，是歷史超過四十年的專業醫療床墊以及周邊產品設計製作的國際企業，客戶遍及歐美澳日等地。

dreampal任意眠床墊-睡眠新革命！藉由四十年醫療床墊領域的相關經驗， 將睡眠自主權還給消費者。 圖／dreampal 任意眠 提供

任意眠床墊(dreampal)的創辦人劉宗軒董事長表示，在醫療產業超過四十年的經驗中，他發現即便產品功能再好，往往因為銷售通路的限制，無法真正與使用者雙向對話，即時了解消費者的需求。因此他決定結合醫療專業以及最新床墊科技，創立全新家居床墊品牌「任意眠」(dreampal)，讓消費者可以依照自身喜好以及健康需求，隨時任意組合床墊的軟硬度。而任意眠dreampal 的核心理念，就是將睡眠的自主選擇權還給消費者。希望每個人都能體驗到睡眠的舒適與美好，讓好夢成為生活的一部分。

任意眠床墊獨家發明專利， 實現左右床墊軟硬可隨時獨自調整，像組合樂高積木一樣簡單，無需等待下次換床。 圖／dreampal 任意眠 提供

任意眠床墊設計團隊秉持著醫療等級床墊的製造精神與使命，希望打造出一張讓消費者身心都感覺幸福舒適的床墊。由於長年投入醫療床墊的專業，公司設計團隊深知健康睡眠的重要性。現代人普遍工作長且壓力大，也因為生活方式或健身需求或年齡增長等等因素 導致腰酸背痛等等問題，衍生出對床墊軟硬度自由組合的需求。

因此任意眠床墊採用獨家專利設計，以不同的表布層搭配不同軟硬的床墊，創造出不同組合的「美夢密碼」，每一組密碼都代表不同的床墊軟硬度需求，讓消費者可以隨時選擇六組不同的床墊泡棉組合，根據自己當下的睡眠需求調整床墊軟硬度，不必再忍耐到下次換床。左右床位各自獨立的軟硬度調整系統，也解決伴侶之間同床而睡眠需求不同的煩惱。

任意可換的表布層， 隨四季氣候可任意變換，組成個人專屬的完美「美夢密碼」。 圖／dreampal 任意眠 提供

在表布層方面，任意眠針對冬季手腳容易冰冷的消費者而設計出石墨烯保暖表層;也針對夏天容易出汗出疹的消費者採用涼感布;更為了春秋換季肌膚敏感的消費者設計了膠原蛋白抑菌表布。春夏秋冬四季可以隨意變換的表布貼心設計，就是為了讓消費者擁有被全方位呵護的睡眠感受。同樣的，消費者也可以隨著四季選換，根據不同的天氣狀況調整表布層躺感需求，大幅增加睡眠選擇的自由。

完整包覆、全面舒壓，任意眠床墊推出的任意睡枕，有效防止落枕，拒絕越睡越累。 圖／dreampal 任意眠 提供

任意眠床墊系列也推出任意睡枕。採用流體力學壓力原理設計不同的枕頭的高低，以及根據消費者頭型的不同，給予從肩頸到頭部完整的包覆支撐以及釋放舒壓。防止落枕，避免越睡越累。

從床墊到睡枕，任意眠提供全套的美夢睡眠方案。這次在台北世貿國際家具展(2/14~2/17)亮相，任意眠最可愛的代言人「眠寶寶」也會在現場(攤位1104)跟大家互動，解決大家各式各樣對睡眠的問題!

位於民生東路五段18號的門市提供試躺服務，歡迎前往參觀感受。 圖／dreampal 任意眠 提供

任意眠官網： https://www.dream-pal.com/

任意眠FB：https://www.facebook.com/dreampaltw

任意眠IG：https://www.instagram.com/dreampal_/

門市體驗：台北市松山區民生東路5段18號