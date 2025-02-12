今晚逛元宵燈會記得帶雨具 吳聖宇：溼涼天氣到周末

今天元宵節，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，白天南方水氣持續北上，各地雲量偏多，普遍有陣雨或短暫陣雨機會，西半部局部單點的累積雨量可能會稍微多一些，天氣狀態並不穩定。

吳聖宇說，今晚有北方的鋒面系統快速南下，預估深夜左右通過台灣上空，後續東北季風緊跟著增強，並且會持續影響到明天。加上水氣持續偏多，在南北方天氣系統交會作用影響的情況下，今晚各地降雨將比白天更加明顯。雖然這波鋒面系統過境，還不至於會有劇烈的強降雨發生，今晚外出看燈會記得攜帶雨具。

明天白天的降雨情況也還是偏多，吳聖宇表示，尤其東北季風迎風面的基隆北海岸、東半部地區以及中南部局部山區有較大的累積雨量，春雨的感受預期會很明顯。

吳聖宇表示，最快明晚之後，水氣才有逐漸減少的趨勢，整體降雨會開始趨緩，甚至有些地方的降雨有機會逐漸停止下來。

周五東北季風將逐漸減弱，吳聖宇表示，風向漸轉偏東風，同時南方北上的水氣也明顯減少，雲層較厚的地方會往北邊移動，預估台中以北、東半部地區以及中南部局部山區仍有局部短暫陣雨，中南部平地大致是多雲或陰的天氣。

吳聖宇表示，周六白天台灣附近風向將再轉為東南到偏南風，天氣也會變得更穩定一些，北部、東半部雲量仍較多，偶有局部零星降雨，中南部則是多雲到晴的天氣。

不過，吳聖宇表示，周六晚間到周日清晨，另一道鋒面又會快速掠過台灣以北，周日白天起東北季風增強，並且會持續影響到下周一、周二，幸好第二波鋒面結構較好的位置將會偏北通過，對於陸地上的影響不大，後續東北季風增強帶來的也是北方比較偏乾的空氣，因此只有在迎風面的北部、東半部有些局部短暫陣雨機會，其他地方是維持多雲到晴的天氣。

溫度方面，吳聖宇表示，今天降雨增多，跟昨天陽光普照的情況相比，白天各地高溫下降許多，預期各地高溫大致都在18至21度之間，有些溼涼的感覺出現。明天東北季風帶來較涼空氣配合持續降雨的影響，中部、北部、東北部白天高溫會進一步下降到16至18度，南部及花東地區高溫則是維持在18至20度左右，同時風勢增大，整體溼涼的感受會更為明顯。

吳聖宇表示，周五東北季風減弱、周六風向轉東南到偏南，加上降雨減少，陽光逐漸露臉，各地白天高溫都會回升上來，中部、北部、東北部高溫將回升到20至23度，南部、花東地區有機會回升到23至26度。

周日東北季風增強帶來北方較涼空氣，吳聖宇表示，並持續影響到下周一、周二，雖然偏向乾冷，大部分地區有機會看到陽光，不過北部、東北部、東部白天高溫仍會降到18至20度左右，中南部、東南部高溫則是在21至24度之間。

他說，由於這兩波東北季風的冷空氣強度都相對較弱，預期中北部、東北部空曠地區夜晚清晨的低溫大概會降到12至14度左右，應該不會到非常低，都市地區的低溫普遍在14至16度之間。南部及花東空曠地區的低溫則是在13至15度，都市地區低溫15至17度。

是否出現極端低溫？吳聖宇表示，周日到下周一、周二的東北季風因為較為乾燥，可能要留意是否有輻射冷卻作用造成局部較低溫度的機會，影響程度有待觀察。