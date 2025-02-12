元宵節水氣增、明天鋒面加持 賈新興：周日晚起冷氣團

今天是元宵節，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天鋒面影響全台有雨，之後還有冷空氣影響的機會。

近期天氣部分，賈新興表示，今天受南來水氣影響，苗栗至屏東及花東轉有雨，午後桃園以北及宜蘭轉有雨。明天受鋒面通過影響，全台有雨，傍晚起彰化以北漸轉陰時多雲。周五台中以北及宜蘭仍有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。周六午後山區有零星短暫雨。

他說，周日清晨，苗栗以北、北海岸及花東山區有零星短暫雨，晚起至下周一受大陸冷氣團影響，午後南投及嘉義山區有零星短暫雨。下周二宜蘭有零星短暫雨、午後山區有零星短暫雨。下周三午後山區有零星短暫雨，有受強烈大陸冷氣團影響的機率。

賈新興表示，下周四北北基宜有局部短暫雨，花東及恆春半島亦有零星短暫雨。下周五至下周六北北基宜花有局部短暫雨， 午後台東及中南部山區有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。