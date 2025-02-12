元宵節降雨由南向北擴全台 吳德榮：明鋒面挾水氣更劇烈

今天元宵節，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，南海擾動的水氣北上，降雨範圍由南向北逐漸擴及全台，各地元宵節活動應有防雨備案，雖無冷空氣，白天氣溫因雲多降雨而略降。北部14至24度、中部14至23度、南部15至25度、東部16至24度。

今晨冷空氣持續減弱，吳德榮表示，雲多且輻射冷卻也弱，各縣市平地已無10度以下低溫；本島各縣市平地的最低氣溫為苗栗三灣12.2度。各地區平地的最低氣溫約在14至16度左右。

吳德榮表示，明天鋒面挾南海擾動北上的水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨；鋒面後屬東北季風級的弱冷空氣，但氣溫仍明顯下降、北台灣轉涼。

周五東北季風影響，吳德榮表示，北台灣偏涼，南海擾動北上的水氣減少，各地偶有局部短暫雨的機率。周六東北季風減弱，短暫空檔、氣溫升；周六晚另一鋒面掠過北部海面，東北季風南下，北、東轉偶雨。

吳德榮表示，周日東北季風轉乾，西半部晴朗、東半部偶零星降雨，氣溫降。下周一各地晴朗穩定，早晚氣溫低、日夜溫差大。由於期末天氣系統變化快速，需密切觀察模式的調整。