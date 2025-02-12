大雨炸元宵節 氣象署：慎防劇烈天氣 周日恐再迎冷氣團

今天馬祖及台中以北易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，桃園、苗栗、台中及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

今天元宵節，氣象署說，今天鋒面通過，天氣不穩定，各地及澎金馬有陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，留意短時強降雨，可能伴隨強陣風等較劇烈天氣現象；入夜後雨勢將再轉明顯，其中在基隆北海岸、東半部地區及中南部山區有局部大雨發生。

氣溫方面，夜晚清晨各地低溫約14至18度，白天由於各地陰雨，高溫各地約18至21度；澎湖全天15至18度，金門13至17度，馬祖12至17度。

明天東北季風增強，各地天氣較涼；南部及東北部、東南部地區有陣雨，亦有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨，其中在今晚至明天清晨基隆北海岸、東半部地區及中南部山區有局部大雨發生的機率。

周五東北季風減弱，天氣仍較涼；水氣仍多，各地山區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。周六各地氣溫稍回升，早晚天氣仍涼；另一鋒面通過，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周日至下周一清晨東北季風再增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，下周一白天起東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升；環境轉乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，周日清晨北部及東北部地區亦有零星短暫雨。

下周二各地早晚稍涼，天氣大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨。下周三環境偏東風，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，下周四、下周五冷空氣南下，各地氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今天至明天中部以北3500公尺以上高山有零星降雪的機率。後期冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。