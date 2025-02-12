元宵節起3天迎春雨 粉專：各國模式都指這波相當有感

今天元宵節，今起3天迎春雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今年首波春雨鋒面，即將成形、接近，由於預期鋒面結構完整，加上南方低壓水氣不間斷北飄支援，今天至周五全台各地多雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從各國模式的雨量預報來看，都指出這波春雨會相當有感，尤其中南部、花東一帶，雨勢會比較多。南部昨深夜起逐漸飄雨，之後將由南向北，各地陸續下雨，今天至周五各地將陣雨一波波，實際降雨狀況要看雲雨當下發展位置。

至於降雨到何時？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，要等到周六水氣減少，全台天氣才會由南向北陸續恢復穩定。另外，因為陣雨偏溼的時間會比較長，溫度的感受上也會偏涼，注意健康。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。