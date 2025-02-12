放寬考照年齡？／學者：未成年人肇事 法律問題複雜

苗栗建議放寬機車考照年齡，學者態度保留，建議從改善偏鄉運輸著手，或改騎微型電動二輪車通勤。警大學者認為，降低考照門檻，涉及民刑法規範，若未成年人肇事，因無完全責任能力，恐衍生複雜法律問題。

淡江大學運輸營運管理學系退休教授張勝雄說，放寬考照年齡可降低青少年無照駕駛的比例，但能否降低事故發生率？目前無實證研究；實務上，多數年輕人考機車駕照不會上駕訓班，即使考到駕照，上路前2年也都在風險中累積經驗。

張勝雄指出，與其放寬考照年齡，不如提供交通車，或讓青少年騎微電車、電動自行車通學，善通勤代步問題。

陽明交通大學運輸與物流管理學系榮譽退休教授張新立說，放寬考照年齡可以討論，但應該是為未來上路做準備，並非真的讓未成年人騎機車；比如日本雖放寬考照年齡，仍要等到18歲才能開車。

張新立認為，與其放寬考照年齡，考照內容更需要調整，現行機車駕照考試過於簡單死板，對安全駕駛並無幫助，許多人考到駕照，仍要「用生命換經驗」；微電車是否考照、加嚴無照駕駛罰則等，都應詳加討論。

中央警察大學交通學系副教授兼系主任陳高村說，降低機車考照年齡，代表未成年人有「行」的需求，2022年微電車納管，不須考照可行駛，未滿18歲學生可採用微電車代步，成本也較機車低。

陳高村說，降低考照年齡門檻沒那麼簡單，未滿18歲騎車發生車禍，肇事者沒有達到完全責任能力，賠償責任就會不一樣，會衍生複雜的法律問題。

他建議，苗栗地形呈南北長條型，除苗栗市和發展較好的區域，偏鄉地區應向中央申請補助，鼓勵搭乘公共運輸，可造福學生與長輩；苗栗人口較不集中，可採取小巴模式，經營社區路線。