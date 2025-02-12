放寬考照年齡？／警界：教安全駕駛觀念更重要

未成年無照騎機車常見，偏鄉地區尤其普遍，都會區國三或高中生常見以機車代步。各地員警、教師對放寬考照年齡意見分歧，微電車改裝後時速仍可達70公里，未成年人騎乘也未必安全，建立安全駕駛觀念更重要。

未成年無照騎機車事故多，苗栗台3線有「彎中彎」路段，16歲少女2022年6月騎車與對向汽車相撞，送醫不治；台南左鎮國中不少學生住在山區，2023年有國中生經家長同意騎機車上學，下山時轉彎速度過快，衝向對向車道，遭小貨車撞死。

苗栗縣長鍾東錦提議下修機車考照年齡，滿足偏鄉交通需求。南庄鄉長羅春蓮、造橋鄉長徐連斌樂觀其成，偏鄉交通不便，若家長沒時間，就騎機車代步，透過考照強制接受駕訓，可減少安全風險。

屏東縣有高職老師觀察，學生若住在萬巒，沒趕上清晨專車會「相當焦慮」，因為改搭公車班次少，要花時間等，到校都中午了，偷騎機車上學的不少；如果假日要出門或到校，沒專車、公車可搭，很多人會騎機車。

南投縣交通隊組長李安景說，與其下修考照年齡，建議讓未成年人了解交通法規，以微電車代步，到了法定年齡再考照。台南基層員警說，很多國中生騎微電車到處跑，有的改裝後時速超過70公里，跟重機沒兩樣，不如早點開放考照，靠駕訓強化安全騎乘。

都會區未成年騎機車也盛行，台北市教育局學務校安室主任黃國忠表示，未成年無照騎車，可能是打工、受同儕影響，或北北基共同學區通勤需要，都會區交通發達，但部分學生轉乘次數多，有使用機車需求，建議改騎微電車，車速慢較安全。

台中市警局取締未成年無照駕駛，過去三年都在近3000至4000多件之間，事故共2711件、15人死亡、2394人受傷。