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機車考照 鍾東錦籲放寬至16歲

聯合報／ 記者范榮達陳敬丰胡瑞玲／連線報導
苗栗縣長鍾東錦建議強制駕駛訓練等配套，接受系統性駕駛訓練及安全教育，考照年齡降低至16歲。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦建議強制駕駛訓練等配套，接受系統性駕駛訓練及安全教育，考照年齡降低至16歲。記者范榮達／攝影

機車考照年齡為18歲以上，但未成年無照駕駛多，苗栗縣長鍾東錦昨天表示，偏鄉公共運輸不便，無照駕駛禁不勝禁，躲警察反而易出事，呼籲中央有條件放寬考照年齡到16歲，搭配強制駕駛訓練，有照騎機車，福國利民。

2020年有人在公共政策網路參與平台提案，放寬機車考照年齡，獲得6102人附議；但遭交通部以年輕族群機車傷亡比例高，貿然降低考照年齡恐擴大死傷而否決。

交通部統計，去年1至11月，全國13至17歲少年因運具造成死傷事件，前3大原因以普通型機車5009件最多，死傷人數達4402人，有39人死亡；其次為乘客4940件，死傷4809人，有13人死亡。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，交通部三度為考照年齡下修議題徵詢家長及交通團體等，也跨部會討論，但考量未成年心智尚未成熟等原因，認為仍不宜鬆綁。

「16歲有沒有偷騎機車？」鍾東錦昨在縣務會議詢問在座局處首長。鍾說，偏鄉孩子住得離學校很遠，未成年學生騎機車代步很常見，如果躲躲藏藏，看到警察就閃反而更危險，16歲已經很成熟，建議中央開放考機車駕照，請專家規畫，不管試用或正式駕照都可以，其他偏鄉縣市也可一起推動。

鍾東錦說，考量學子上學便利，降低無照駕駛風險，請縣府交通工務處等單位，向交通部、內政部提議，先進國家把機車駕駛年齡下修到16歲，強制接受完整駕駛教育後開放考照，可降低機車族違規事故與肇事率。

縣府表示，初步規畫16歲考照配套方案，包含先強制接受駕訓及道路駕訓練5小時；縣府將與學校、駕訓班合作，鎖定16至18歲族群，提供一定時數的駕駛課程，建立交通安全知識與觀念。

苗栗縣交通工務處表示，偏鄉公共運輸不便，加上青少年好奇心、同儕影響，未成年無照駕車多，下修到16歲考照符合實際需要。

苗栗縣警局交通隊長江振維說，經由駕訓有助遠離危險因子，可建立基本防禦駕駛觀念。

交通部 未成年

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