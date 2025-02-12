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健康你我他／健檢驚見高膽固醇 飲食運動3個月控制

聯合報／ 文／吳天水（金門烈嶼）
每日游泳半小時，拉單槓20分鐘，走路一小時。三個月後膽固醇數值恢復正常。圖／吳天水提供
每日游泳半小時，拉單槓20分鐘，走路一小時。三個月後膽固醇數值恢復正常。圖／吳天水提供

時光飛逝，倏忽我已步入老年，「健康」是我今年最關注的話題。大多脫離不了三高（高血壓、高血脂、高血糖）及牙齒健康，願就高膽固醇與牙齒保健與大家分享。

年初健檢報告，我罹患高膽固醇血症，先採非藥物療法。飲食上減少食用紅肉、炸物、烘焙、加工肉、全脂牛奶等，多進食水果、蔬菜、全穀物、瘦肉（雞胸肉、里肌肉）、海鮮、豆製品等原型食物，控制脂肪攝取。運動不只規律，且拉長運動時間，每日游泳半小時，拉單槓含熱身20分鐘，走路一小時，也去健身房運動。

飲食與運動持之以恆，成效顯著。三個月後，我空腹抽血檢驗，膽固醇數值正常；體重也減掉2.5公斤，回歸個人理想體重。

牙齒健康是身體健康重要基石，也是重要指標，我右上排臼齒及右下排臼齒各一顆，分別於16及9年前因嚴重蛀牙導致牙髓炎，由牙醫師進行根管治療（俗稱抽神經）。之後該兩顆治療後的牙齒，同時罹患不同程度牙齦炎，經兩位牙醫師診斷，均建議須拔牙，求一勞永逸，且拔牙後再裝上假牙保護。

我又尋求第三位牙醫師意見，他則斬釘截鐵指出，真牙能留則留，病牙能不拔則盡量不拔，朝向暫不拔牙，並將各顆牙齒分別處置，較嚴重的一顆牙齒清創後置入填充物修復，另一顆洗牙後則採睡前塗上極微量牙齦膏，果然雙雙奏效。

牙齒 運動 醫師

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