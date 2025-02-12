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16歲久咳不癒 電子煙釀肺部纖維化

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
長期吸食電子煙，肺部會慢性損傷，產生「纖維化」的現象。圖╱123RF
長期吸食電子煙，肺部會慢性損傷，產生「纖維化」的現象。圖╱123RF

一名16歲少女，因久咳、胸悶就醫，原以為是氣喘，但做了各種過敏原測試，找不出原因；照了X光發現肺組織受損，竟是「電子煙」惹禍。衛福部台北醫院兒科過敏氣喘免疫科主任王怡人表示，電子煙比傳統紙菸含有更多化學物質，且會影響青少年的大腦發育。

反覆破壞呼吸道 恐引免疫風暴

王怡人指出，菸品中的丙二醇、甘油、化學調味香料及尼古丁等成分吸入肺中，易造成呼吸道發炎並加重氣喘。除了吸菸者本身的健康危害之外，環境二手菸會導致兒童罹患中耳炎、中耳積水、肺功能不佳以及呼吸道症狀。尤其孩童如果因病住院，平均住院時間比未接觸二手菸的孩童多了1.6日。

她以這名青少女為例，因長期吸食電子煙，造成呼吸道反覆被破壞，肺部也慢性損傷，產生「纖維化」的現象。一旦感染病毒、細菌，很容易讓發炎反應變得劇烈，甚至引發免疫風暴。

使用電子煙造成的傷害不僅限於肺部，王怡人強調，孕婦暴露於二手菸中，除了早產、流產、新生兒低出生體重等風險外，孩子出生後得到氣喘的機率也高出2.5倍。

吸菸者 確診流感風險高5倍

國健署署長吳昭軍表示，藝人大S過世，民眾紛紛搶打疫苗，懼怕流感對健康的威脅，但其實吸菸者是流感的高危險群。根據國外研究顯示，吸菸者確診流感為不吸菸者的5倍，而且併發重症而住院的可能性為不吸菸者的1.5倍；經常吸菸者因確診流感而入住加護病房的機率，更是不吸菸者的2.2倍。

吳昭軍說，國人十大死因都與吸菸有關，吸菸不只加重慢性病，對流行傳染病也是一大危險因子，菸品中的毒性物質會使人體內的免疫細胞功能下降，而且吸菸者的支氣管處於慢性發炎狀態，一旦得流感且引起併發症，會變得很嚴重。

根據國健署「112年青少年吸菸行為調查」，國中學生及高中職學生每4人中就有1人暴露於家庭二手菸的環境，目前正值流感好發季節，吳昭軍呼籲，家長應以身作則，守護孩子的健康，遠離二、三手菸害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

氣喘 流感 電子煙

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