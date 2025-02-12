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地雷保母難淘汰 民團籲計點制
保母虐童事件頻傳，情節重大者廢止登記證，托育及就業政策催生聯盟表示，「小違規」累犯保母不在少數，卻無法可罰，呼籲政府比照交通違規記點制度，保母如違規點數超標，應廢止登記證，避免孩子落入地雷保母手中，危害身心。
醫界、衛福部強力宣導趴睡危險性，日前居家托育中心人員視察發現，一名保母竟讓孩子趴睡，訪視員介入輔導，對方卻有恃無恐。
彭婉如基金會居家托育部組長李庭欣表示，針對屢犯小錯的保母，現行法規無法可罰，只要限期改善，就能繼續從事托育。實務觀察發現，不少保母不犯大錯，卻小錯不斷，以把孩子獨留家中最為常見，以及超收隱匿不報。
民團呼籲政府建立保母違規記點機制，視違規情節記點，滿六點就網路公告保母身分，並暫停收托，五年內暫停收托二次，就廢止登記證。
社家署副署長張美美表示，違規記點制度需明確定義違規事項細節及點數，將邀集地方政府及民間團體研商。
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