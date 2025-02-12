聽新聞
0:00 / 0:00

地雷保母難淘汰 民團籲計點制

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

保母虐童事件頻傳，情節重大者廢止登記證，托育及就業政策催生聯盟表示，「小違規」累犯保母不在少數，卻無法可罰，呼籲政府比照交通違規記點制度，保母如違規點數超標，應廢止登記證，避免孩子落入地雷保母手中，危害身心。

醫界、衛福部強力宣導趴睡危險性，日前居家托育中心人員視察發現，一名保母竟讓孩子趴睡，訪視員介入輔導，對方卻有恃無恐。

彭婉如基金會居家托育部組長李庭欣表示，針對屢犯小錯的保母，現行法規無法可罰，只要限期改善，就能繼續從事托育。實務觀察發現，不少保母不犯大錯，卻小錯不斷，以把孩子獨留家中最為常見，以及超收隱匿不報。

民團呼籲政府建立保母違規記點機制，視違規情節記點，滿六點就網路公告保母身分，並暫停收托，五年內暫停收托二次，就廢止登記證。

社家署副署長張美美表示，違規記點制度需明確定義違規事項細節及點數，將邀集地方政府及民間團體研商。

保母 托育 記點

延伸閱讀

低薪、負面形象夾擊⋯保母人力老化 民團籲調薪制度化

保母低薪缺退場機制 托盟籲調薪、建制度

影／保母制度滿10年 民團呼籲政府建立調薪機制

屢犯小錯無法可罰 民團籲建計點制讓「地雷保母」退場

相關新聞

急診滿床 醫師：患者躺地上急救

上周類流感患者就醫爆滿，累計十八萬一九九五人次，創下十年來新高，加上諾羅病毒肆虐，造成各家醫院急診壅塞，就有急診醫師形容...

消基會抽查市售羊肉片 逾4成含豬肉

天冷吃羊肉鍋，但吃到的羊肉真的是羊肉？消基會昨公布「羊肉攙偽含豬成分調查測試」，十六件羊肉樣品中，七件測得豬肉成分，其中...

健康主題館／每周吃黑巧克力 護心、補腦、記憶更好

情人節最佳傳情禮物─巧克力，是很神奇的食物。它富含黃酮類化合物、多酚和可可鹼等成分，具抗氧化作用，可刺激大腦皮質讓人集中...

機車考照 鍾東錦籲放寬至16歲

機車考照年齡為18歲以上，但未成年無照駕駛多，苗栗縣長鍾東錦昨天表示，偏鄉公共運輸不便，無照駕駛禁不勝禁，躲警察反而易出...

羊肉比豬肉Ｑ 混充吃得出來

「掛羊頭賣豬肉」爭議時有所聞，業者表示，豬肉混充羊肉光從外觀很難分辨，驗出豬肉成分很可能是豬肉用羊油參雜使其有羊肉味，但...

食藥署：美一批冷凍牛舌有弓蟲 生蠔鎘超標

口感軟嫩多汁的牛舌是許多饕客燒烤時的最愛，衛福部食藥署昨公布，來自美國的一批冷凍牛舌於邊境檢出弓蟲「Toxoplasma...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。