元宵節「熱量炸彈」 醫師：湯圓別當正餐

今天是元宵節，許多人會吃元宵「慶團圓」。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉提醒，不論元宵或湯圓，從麵皮到餡料多是高熱量的炸彈食材，4顆甜元宵吃下肚，等同於一碗白飯的熱量，建議要控制每次食用的分量。若要自製元宵，餡料可採用紅豆、綠豆，替代芝麻、花生或含油脂的肉類。

許惠玉表示，市面上的湯圓與元宵，都是糯米製成的麵皮，因此如果攝取過量的精緻澱粉，容易使人變胖、罹患代謝症候疾病。若吃4顆甜元宵就等同於一碗白飯的熱量，20顆紅白小湯圓也相當於半碗白飯熱量，因此無論當正餐或點心，都要留意每次食用的分量，以及前後一餐攝取的熱量，是否已超過一天所需的上限值。以60公斤成人為例，衛福部國健署建議，每天攝取熱量為1800大卡。

減重專科醫師陳威龍提醒，糯米的升糖指數（GI值）約為95，高於白米的70，食用後會促使血糖迅速上升，刺激人體大量分泌胰島素，因此，有胰島素阻抗（糖尿病前期）、糖尿病或減重目標者，勿長期將湯圓、元宵取代白飯當正餐，避免可能增加糖尿病及其併發症風險，也不利於心血管健康。

另外，不要小看湯圓或元宵的內餡，其中花生、芝麻，有糖分也含油脂。許惠玉指出，民眾若要自製湯圓或元宵，麵皮原料除了糯米，可摻入些許地瓜泥、芋頭泥，降低精緻澱粉的含量；內餡宜採用無餡料或紅豆、綠豆等全穀雜糧類；若為鹹的元宵，可在湯中加入蔬菜，有膳食纖維與植化素，能促進人體消化功能與抗氧化力。當一家老小在飯桌前共享元宵時，長者與兒童須留意噎到或燙到，以細嚼慢嚥為妥。

「湯圓本質上與白飯、麵相似，應計入碳水化合物總量。」陳威龍建議，民眾若想吃湯圓、元宵應景，可遵循「水、肉、菜、飯、果」的進食順序，減緩血糖上升幅度，並在飯後散步20至30分鐘，促進肌肉利用血液中的葡萄糖，幫助穩定血糖水平。