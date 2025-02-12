台大「擠床位像擠柳丁汁」

類流感、諾羅病毒等患者暴增，各大醫院急診滿床，衛福部點名台大醫院、中國附醫等院所急診壅塞嚴重。但台大深感無奈，已成立專門群組，急診留觀病人增加，請各科部啟動緊急應變機制，盡量挪出空床讓急診病人住院，「像擠柳丁汁一樣，盡量擠出床位。」

台大醫院昨上午急診等待住院、看診、推床人數達一四二人，與大年初四的七十餘床相比，多出近二倍。醫務秘書陳彥元表示，已向一一九通報滿床，院方已透過各項措施，盡力紓解急診壅塞情況，例如，醫院大廳也放置推床，供急診暫留病人使用，再者，盡量說服病況穩定的住院患者出院，以騰出床位。

林口長庚同為急診壅塞的重點觀察醫院，院長陳建宗表示，急診滿床已是該院常態，每天一早開會討論哪些病人情況好轉，無須住院，快速評估，將病人分級，一切以急重症個案為優先，搶救重症病人生命。

「今年農曆春節除夕、初一急診患者人數，較往年增加兩成五。」台北榮總急診部主任黃獻皞表示，該院急診部設有二處留觀區，以往年節期間病患人數少，常關閉一個留觀區，但今年病人卻是不斷湧進急診，兩個留觀區均需開放，收治患者。

新光醫院急診醫學科主任張志華表示，最近流感及諾羅等兩大病毒肆虐，急診壅塞比往年嚴重，急診醫事人員忙到連飯都來不及吃。

他提醒提醒輕症患者，可利用上班時間至醫療院所門診就醫，不要往大醫院急診跑，避免擠壓重症病人就醫權利。

「不只北部醫院，南部許多醫院急診也大爆滿。」醫界出身的國民黨立委陳菁徽表示，台南地區十三間醫院，僅四間急診床位負荷量未超標，而成大、奇美等兩家醫學中心急診早已爆滿，待床人數眾多。部分醫院急診走道也排滿病床，有些推床用罄，只能讓病患躺在救護車的隨車擔架。

陳菁徽批評，全國各大醫院急診室均承受超乎負荷的壓力，無論是護理人力不足、醫院關床率、急重症人才出走及健保給付等根本性問題，賴政府不應繼續裝聾作啞，不應讓醫療體系持續透支下去。