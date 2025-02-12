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急診滿床 醫師：患者躺地上急救

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
類流感、諾羅等兩大疫情肆虐，全國各大醫院急診人滿為患，部分醫院大廳也排滿急診待床患者。圖／民眾提供
類流感、諾羅等兩大疫情肆虐，全國各大醫院急診人滿為患，部分醫院大廳也排滿急診待床患者。圖／民眾提供

上周類流感患者就醫爆滿，累計十八萬一九九五人次，創下十年來新高，加上諾羅病毒肆虐，造成各家醫院急診壅塞，就有急診醫師形容，患者多到沒有推床可用，有些插管患者只能躺在地板，有些人則躺在地上接受心肺復甦術，成為名符其實的「在地人」。

衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，春節急診高峰落在一月卅日（初二），當天全國急診就醫人數高達四萬五千人次，寫下有史以來最高紀錄，這也意味著急診壅塞情況嚴重，為此，二月八日緊急邀集各家醫學中心、各地衛生局開會協商對策，持續監測各院待床數字。

「今年春節期間急診狀況比往年嚴峻。」急診醫學會秘書長李智晃說，全國每家醫院急診均出現壅塞，待床人數激增，不管醫學中心或是或是地區醫院，急診等床的患者大排長龍，其中以台大醫院、林口長庚最為嚴重，嚴峻時待床數上看一五○人，待床超過四十八小時的患者占比恐超過兩成。

劉玉菁指出，各醫療院所年後陸續開診，上周平均急診降到兩萬六千多人次，急診壅塞情況稍獲抒解，目前仍處於各家醫院院內協調的階段，無須衛生局調度。

不過，對於急診壅塞，李智晃並未樂觀看待，他指出，上周急診來診人數降低，但馬上又會回升，情況比往年嚴重許多，況且往年過年到夏季前為「待床旺季」，如果持續惡化，急診患者多到無床可用，需躺在地上接受急救的悲慘場景恐一再上演，呼籲輕症民眾不要往急診衝，依照分級醫療，循序就醫。

未滿十歲男童 流感死亡

在疫情方面，上周類流感就診人次十八萬一九九十五人次，創近十個流感季同期最高。實驗室監測資料顯示，目前社區中的主要流感病毒株為A型H1N1。上周另新增一二八例重症病例、廿八例死亡，最年輕死亡個案為南部未滿十歲的國小男童。

該名個案於一月中旬出現發燒、咳嗽、有痰、流鼻水等症狀，隔天因四十度高燒，意識不清、呼吸困難，被緊急送至急診，當時血壓偏低，檢驗證實感染A流。病情惡化，因流感併發敗血性休克，壞死性腦病變，多重器官衰竭，住院一周過世。

腹瀉疫情同樣創下十年新高，上周腹瀉門急診就醫人數衝破三十萬人次，其中以感染諾羅病毒的個案症狀較為嚴重，除了嚴重腹瀉，另合併噴射式嘔吐、肌肉痠痛，這也是導致醫院急診人滿為患的原因之一。

急診大塞車 待床率攀高 製表／元氣中心 圖／聯合報提供
急診大塞車 待床率攀高 製表／元氣中心 圖／聯合報提供

患者 醫學中心 類流感

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