食藥署：美一批冷凍牛舌有弓蟲 生蠔鎘超標

口感軟嫩多汁的牛舌是許多饕客燒烤時的最愛，衛福部食藥署昨公布，來自美國的一批冷凍牛舌於邊境檢出弓蟲「Toxoplasma gondii」感染，這是近半年首次違規，製造廠為SWIFT BEEF COMPANY，共九點六六公斤全數退運或銷毀。

食藥署代理署長林金富表示，依「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」規定，自二○○九年起開放美國牛肉、牛舌、牛睪丸、橫膈膜等肉品輸入後，邊境持續採監視採驗，需百分之百檢驗合格，才能輸入。

林金富表示，上一次美國進口牛舌寄生蟲違規，為去年七月十六日所公布的品項，同樣是弓蟲感染。

美國輸入的不合格產品中，另有一批生蠔被驗出重金屬鎘每公斤二毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於貝類（不含殼）限量為每公斤一毫克，製造廠為OPTIMUMS LLC。林金富表示，這次不合格產品共四七七公斤全數退運或銷毀。