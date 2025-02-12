羊肉比豬肉Ｑ 混充吃得出來

「掛羊頭賣豬肉」爭議時有所聞，業者表示，豬肉混充羊肉光從外觀很難分辨，驗出豬肉成分很可能是豬肉用羊油參雜使其有羊肉味，但因為豬肉和羊肉口感差異很大，消費者吃一口就知道。

中華民國養羊協會榮譽理事長林浚琛表示，豬肉和羊肉的口感差異頗大，除非沒吃過羊肉，否則一吃就分辨得出來，然而國內市占率上，國產羊肉因生產成本墊高而愈來愈少，前幾年國產羊肉市占率還有快百分之十，如今只剩下百分之六左右，其餘超過九成都是進口羊肉，而國產羊肉每公斤超過三○○元，但進口綿羊肉屠體每公斤不到一五○元，山羊肉也只要二○○多元，因此用進口羊肉充當國產羊肉還比較有可能。

林浚琛指出，比較貴的山羊肉，二○二三年每公斤飆漲到五○○元，漲價原因包含飼養頭數減少，去年下半年跌到三○○元左右，因此在二○二三年用豬肉充當羊肉確實會省成本。

林浚琛推測，業者是用豬肉以羊油參雜使其有羊味，但還是回到口感，羊肉比較Ｑ彈，一吃其實都能吃得出來，但這幾年豬肉也不便宜，要用豬肉還不如用進口羊肉。

羊肉爐業者吳先生說，無論是火鍋還是羊肉爐，冬季都是消費旺季，可以說羊肉的銷售是依附在羊肉爐上，如果是用豬肉混羊肉，從外觀其實很難分辨出來，雖然基於成本考量，進口羊肉已經占領市場，但進口和國產羊肉的口感和味道還是不同，進口羊肉有時是用沒有去勢的種公羊，腥羶味相當重，國產羊肉因為有閹割較無羶味，口感和味道也較能抓住老饕的胃。