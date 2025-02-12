聽新聞
0:00 / 0:00

羊肉比豬肉Ｑ 混充吃得出來

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

「掛羊頭賣豬肉」爭議時有所聞，業者表示，豬肉混充羊肉光從外觀很難分辨，驗出豬肉成分很可能是豬肉用羊油參雜使其有羊肉味，但因為豬肉和羊肉口感差異很大，消費者吃一口就知道。

中華民國養羊協會榮譽理事長林浚琛表示，豬肉和羊肉的口感差異頗大，除非沒吃過羊肉，否則一吃就分辨得出來，然而國內市占率上，國產羊肉因生產成本墊高而愈來愈少，前幾年國產羊肉市占率還有快百分之十，如今只剩下百分之六左右，其餘超過九成都是進口羊肉，而國產羊肉每公斤超過三○○元，但進口綿羊肉屠體每公斤不到一五○元，山羊肉也只要二○○多元，因此用進口羊肉充當國產羊肉還比較有可能。

林浚琛指出，比較貴的山羊肉，二○二三年每公斤飆漲到五○○元，漲價原因包含飼養頭數減少，去年下半年跌到三○○元左右，因此在二○二三年用豬肉充當羊肉確實會省成本。

林浚琛推測，業者是用豬肉以羊油參雜使其有羊味，但還是回到口感，羊肉比較Ｑ彈，一吃其實都能吃得出來，但這幾年豬肉也不便宜，要用豬肉還不如用進口羊肉。

羊肉爐業者吳先生說，無論是火鍋還是羊肉爐，冬季都是消費旺季，可以說羊肉的銷售是依附在羊肉爐上，如果是用豬肉混羊肉，從外觀其實很難分辨出來，雖然基於成本考量，進口羊肉已經占領市場，但進口和國產羊肉的口感和味道還是不同，進口羊肉有時是用沒有去勢的種公羊，腥羶味相當重，國產羊肉因為有閹割較無羶味，口感和味道也較能抓住老饕的胃。

味道 市占率 豬肉

延伸閱讀

影／豬羊變色？消基會公布羊肉攙偽含豬成分調查報告

消基會公布市售羊肉混豬肉 食藥署：最重關7年罰8千萬

你吃的羊肉是羊肉嗎？消基會檢測「豬羊變色」近五成

愛吃羊必收藏！「羊肉炒麵、羊肉燴飯」吃到停不下來 「3大根羊大骨湯」只要100元

相關新聞

急診滿床 醫師：患者躺地上急救

上周類流感患者就醫爆滿，累計十八萬一九九五人次，創下十年來新高，加上諾羅病毒肆虐，造成各家醫院急診壅塞，就有急診醫師形容...

消基會抽查市售羊肉片 逾4成含豬肉

天冷吃羊肉鍋，但吃到的羊肉真的是羊肉？消基會昨公布「羊肉攙偽含豬成分調查測試」，十六件羊肉樣品中，七件測得豬肉成分，其中...

健康主題館／每周吃黑巧克力 護心、補腦、記憶更好

情人節最佳傳情禮物─巧克力，是很神奇的食物。它富含黃酮類化合物、多酚和可可鹼等成分，具抗氧化作用，可刺激大腦皮質讓人集中...

機車考照 鍾東錦籲放寬至16歲

機車考照年齡為18歲以上，但未成年無照駕駛多，苗栗縣長鍾東錦昨天表示，偏鄉公共運輸不便，無照駕駛禁不勝禁，躲警察反而易出...

羊肉比豬肉Ｑ 混充吃得出來

「掛羊頭賣豬肉」爭議時有所聞，業者表示，豬肉混充羊肉光從外觀很難分辨，驗出豬肉成分很可能是豬肉用羊油參雜使其有羊肉味，但...

食藥署：美一批冷凍牛舌有弓蟲 生蠔鎘超標

口感軟嫩多汁的牛舌是許多饕客燒烤時的最愛，衛福部食藥署昨公布，來自美國的一批冷凍牛舌於邊境檢出弓蟲「Toxoplasma...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。