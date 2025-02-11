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超高齡社會健保財務支出吃緊 賴總統恩師籲改革補充健保

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻今參與「2025健康台灣樂齡論壇：公私協力促進全人健康」，並呼籲應改革補充健保，提高現行費率2.11%及上限1000萬元規定。聯合報系資料照
健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻今參與「2025健康台灣樂齡論壇：公私協力促進全人健康」，並呼籲應改革補充健保，提高現行費率2.11%及上限1000萬元規定。聯合報系資料照

台灣美國商會與美國在台協會今天舉辦「2025健康台灣樂齡論壇：公私協力促進全人健康」。總統賴清德的「恩師」、健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻受邀演講。據了解，陳志鴻在論壇上呼籲，應改革補充健保，提高現行費率2.11%及上限1000萬元的規定。

陳志鴻說，補充健保現行費率2.11%，但一般受薪階級健保保費率5.17%，這對於有錢人來說「是很委屈的」，他們想要幫助健保，因此，希望可以提高補充保費費率及金額上限，挹注健保。

陳志鴻提到，賴清德當年醫學系畢業時，全班第三名，1996年棄醫從政，並在2023年挑戰總統時，曾回到台南向他請益，希望以醫師的角度，提出有別於傳統政治人物的健康政見，打造健康台灣醫療政策。他說：「念書時老師說，賴清德醫師寫高血壓治療現況報告，現在是學生請老師寫健康台灣白皮書。」

陳志鴻指出，若要延長國人平均餘命，最大的挑戰是打擊癌症，據統計，如果可以避免罹患癌症，平均可以多活3.6年，相較高血壓、糖尿病、中風等僅影響1年的壽命，因此，透過癌症篩檢、精準治療實屬重要。

陳志鴻說，今年4月27日將舉辦「健康台灣全國論壇」，希望醫藥界：「要救病、救難、救苦，讓人民更快樂」，他回顧過去十大建言，其中包括成人免費健康檢查，年齡從40歲降至30歲，政府推動「888計畫」，增加癌症篩檢經費，並提升重要癌症篩檢率，以及設立「百億癌症新藥基金」、推動多元財務管道增加健保總額，以及長照3.0計畫等已陸續落實。

陳志鴻也將推動全民心理健康韌性計畫，引進社會情緒學習（Social Emotional Learning）於學校課程，幫助學生從小學習人際衝突處理，減少網路霸凌，並說「這樣以後才不會在立法院咆哮」。

健保 癌症新藥基金 賴清德 陳志鴻

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