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大樂透頭獎連9摃！下期獎金上看4.3億元 大小紅包竟剩這麼多
又摃了！台彩11日派彩結果出爐，大樂透頭獎連9摃，頭獎累積獎金3.67億元累入明天開獎的下一期。大樂透春節加碼大紅包，獎金100萬元，開出29組；獎金10萬元的春節小紅包，開出27組。
大樂透春節加碼本期開出的9個春節大紅包獎號從小到大依序為10、15、22、23、26、33、37、39和42，春節小紅包獎號為45。
100萬元的春節大紅包獎項共開出29組，其中有20組為1注獨得100萬元獎金，9組由2注均分，每注各得50萬元，合計春節大紅包總中獎注數為38注。
10萬元的春節小紅包獎項本期共開出27組，其中25組為1注獨得10萬元獎金，2組由2注均分，每注獎金5萬元，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數為29注。
明天是元宵節，也是大樂透春節加碼最後一期，頭獎預估上看4.3億元，同時，加碼獎項要送出的480組100萬元春節大紅包和800組10萬元春節小紅包獎項，累計至2月11日，分別已送出413組和629組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為67組和171組，合計大紅包、小紅包的剩餘獎金各為6700萬元和1710萬元，明（12）晚上開獎，將全數送出。
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