春節各地急診爆滿「病患擠走廊」 林口長庚院長：哪家大醫院不是這樣？

從春節期間至今，急診人潮爆滿，多家醫院傳出診間壅塞，人多到擠滿走廊，甚至緊急在非急診區進行急救的狀況。林口長庚醫院院長陳建宗表示，「哪家大醫院的急診室不是這樣？」即使網站已經公布急診即時訊息，病人仍不斷湧入，只能靠平常的訓練並啟動應變措施，維持最好的醫療品質。

陳建宗說，林口長庚急診壅塞，365天皆如此，已經是常態，甚至不分過年、節慶，連平日也是這麼多人。他強調，做為全台最大的醫學中心，醫院把急診室的SOP列為例行公事，隨時做好病床監控、人員調度，並控制及加快病人流量，減低急症室病人混亂的情況。

陳建宗說，醫院每天都開會討論：哪些病人不用住院、觀察病情嚴重程度、如何在合理時間內得到診治、快速評估並將病人分級......一切「以急診優先」，即時搶救重症病人生命。

他指出，2019年流感重症人數也創新高，那一年醫院的急診病患連坐的位置都沒有！歷經各種傳染病流行以及急重症，長庚醫療系統已經把急診流程優化。陳建宗呼籲，輕症、非緊急醫療需求者，可至在地醫療院所或社區診所，不要過度使用急診資療，排擠真正有需要的人。