過年寒流讓病患塞爆急診 醫師憂未來低溫再襲病人又激增

今年天氣寒冷，低溫時間長，農曆春節期間，各大醫院急診室爆滿，直到最近二天，氣溫稍微回暖，病人數似乎有較減少的跡象，但明天開始，天氣轉為有雨，又有一波低溫到來，急診醫師憂心，病人數又會再度增加，急診室也收治許多醫護人員罹患流感、感冒，呼籲民眾注意保暖、勤洗手、戴口罩，不要和感冒症狀的人一起用餐、聊天，避免遭到傳染。

「今年農曆春節除夕、初一的急診病人數，真的滿多的，約較往年增加25%。」台北榮總急診部主任黃獻皞說，往年春節期間，如果病情不嚴重，民眾多不會到醫院就醫，但今年春節前，一波寒流來襲，且低溫時間較長，民眾病情加劇，不得不到急診就醫，造成急診患者增加。

黃獻皞說，一般來說，只要低溫持續3天，急診病人數就會增加，包括流感、氣喘、心肌梗塞、腦中風等患者；北榮急診室有兩個留觀區，以往年節期間，病人數少，常會關閉一個留觀區，但今年病人就是一直來，留觀區都無法關閉。

黃獻皞說，北榮急診室的躺床，加上可以讓病人打點滴的沙發椅、輪椅，可以容納約50、60位病人，春節期間病人多時，幾乎都是全滿，甚至有短暫的時間，救護車送來的病人，因為沒有躺床，必須在救護車的病床上等待，所幸，經住院病床調度，需住院的病人都可收治住院。

台北榮總副院長李偉強說，送至北榮急診的病人一定盡快處置，特別是藝人大S（徐熙媛）猝逝後，民眾十分擔心，「心想，只是一個流感就會要命」，一旦自己罹患流感，就往醫學中心急診室就醫，尤其是位在市中心的醫院更是首當其衝，而北榮急診室設有加護病床作為緩衝，先讓病人接受必要的治療，再轉送到病房，這時病床調度十分重要，需要住院的就安排住院，避免急診擁塞。

黃獻皞指出，近期，急診室也收治許多醫護人員及家人罹患流感、感冒，可見此波感冒疫情仍在持續，而急診病人數下降，必須等待氣溫回升，只要回升一周，流感傳播下降，病人數就會減少，但現在仍多為低溫時，民眾一定要多注意保暖，並勤洗手、戴口罩，不要和感冒症狀的人一起用餐、聊天，避免遭到傳染。