大樂透最後加碼…台彩投注站電腦大當機 公司：誠摯歉意

今年大樂透春節加碼，從1月24日起連續20天開獎至2月12日元宵節止，12日元宵節是大樂透春節加碼三重對獎活動的最後一期，加上威力彩連摃30期，頭獎上看12億元，因為太多人下注，造成投注大當機。對此，台彩表示誠摯的歉意。

台灣彩券表示，11日下午17:30因系統交易量大造成連線斷斷續續出現不穩的狀況，已於晚間19:13解除，目前已經可以順利進行彩券交易，造成不便，台灣彩券表示誠摯的歉意。

本周元宵節是大樂透春節三重對獎加碼的最後一期，當期大、小紅包剩餘總獎金將依該獎項中獎的組數均分。台彩公司預估，若11、12兩天銷售金額都介於2至3億元之間，依機率計算，最後一期春節大紅包獎項約開出24組、小紅包約37組，大紅包每組約可分得300萬元至500萬元的獎金。