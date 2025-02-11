快訊

元宵節恐要撐傘賞燈！明鋒面通過全台有雨 「這時段」降雨最猛

aespa鎮得住川普？K-pop股意外竄紅 漲幅大勝台積電

大樂透最後加碼…台彩投注站電腦大當機 公司：誠摯歉意

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

今年大樂透春節加碼，從1月24日起連續20天開獎至2月12日元宵節止，12日元宵節是大樂透春節加碼三重對獎活動的最後一期，加上威力彩連摃30期，頭獎上看12億元，因為太多人下注，造成投注大當機。對此，台彩表示誠摯的歉意。

台灣彩券表示，11日下午17:30因系統交易量大造成連線斷斷續續出現不穩的狀況，已於晚間19:13解除，目前已經可以順利進行彩券交易，造成不便，台灣彩券表示誠摯的歉意。

本周元宵節是大樂透春節三重對獎加碼的最後一期，當期大、小紅包剩餘總獎金將依該獎項中獎的組數均分。台彩公司預估，若11、12兩天銷售金額都介於2至3億元之間，依機率計算，最後一期春節大紅包獎項約開出24組、小紅包約37組，大紅包每組約可分得300萬元至500萬元的獎金。

台彩 大樂透 春節 紅包

延伸閱讀

最後2天！ 大樂透春節三重對獎加碼至元宵節

財神爺沒上班！威力彩連30槓「下期頭獎上看12億」 大樂透也連8摃

億萬富翁是你？大樂透頭獎衝上3.2億 春節大小紅包獎號出爐

大樂透頭獎連6摃獎金累入下期 明天頭獎上看2.8億元

相關新聞

半夜嘔吐腹瀉怪罪賣場食物不新鮮 網友逆風打臉

高雄網友爆料，上周六友人在某大型美式連鎖賣場吃了牛肉捲和海鮮濃湯，半夜嘔吐腹瀉腸胃不適，懷疑賣場海鮮不新鮮，有食安疑慮。...

環團控協和電廠小油轉大氣碳排增3倍 台電算數澄清

四接環評大會前，民團與台電繼續交鋒。環團指控協和電廠「小油轉大氣」，碳排將增為3倍，台電表示，環團的說法只是誤導民眾、忽...

2025台灣燈會主燈今晚試燈點亮 明起開幕連展12天

「2025台灣燈會」明起（元宵節）至2月23日於桃園登場，今晚間將於主燈展場進行贈燈儀式，在交通部次長陳彥伯見證下，由中...

三餐不定時未控血糖 退休警疲勞感竟因糖尿病腎病變

台南一名65歲退休員警阿成過去因執勤時，常有疲倦、飢餓感及小便混濁情形，原以為是三餐不定時及工作忙碌憋尿導致，因此下班後...

疾管署公布流感南部年紀最小死亡男童 今開學日家長憂心忡忡

衛福部疾管署今天公布，上周流感門急診就診近18.2萬人次，新增28例死亡，包含流感季年紀最小個案，為南部未滿10歲男童，...

投注爆量致當機？台彩證實傍晚交易斷斷續續 已處理中

大樂透春節加碼倒數兩天，傳出台彩當機？台彩表示，由於大樂透及威力彩連摃多期，累積高額頭獎金，加上明天是春節大樂透加碼最後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。