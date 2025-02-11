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環團控協和電廠小油轉大氣碳排增3倍 台電算數澄清

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電控環團誤導民眾，表示燃油發電機組改燃氣，可減碳減空污。圖／聯合報系資料照片
台電控環團誤導民眾，表示燃油發電機組改燃氣，可減碳減空污。圖／聯合報系資料照片

四接環評大會前，民團與台電繼續交鋒。環團指控協和電廠「小油轉大氣」，碳排將增為3倍，台電表示，環團的說法只是誤導民眾、忽略供電缺口的假議題，同樣發1度電，燃氣機組碳排比燃油機組碳排少一半，協和電廠更新計畫的真相是「高碳燃油轉低碳燃氣」，協和油改氣可同時滿足供電需求與減碳目標。

台電表示，協和電廠自2020年後只剩3、4號燃油機組發電，且為降低對空氣品質的影響，兩部機組長期降載，2024年僅發電約27億度，遠少於區域內用電需求。

台電指出，受區域內機組故障和電網輸送能力限制等因素影響，無法保證其他地區的電力可以足量供應，且長途輸電將增加能源耗損，也將加重電網負荷，因此就地新建電源才是根本解方，而非過度仰賴外援。

隨著北東電網內發電機組陸續除役，台電強調，未來改建兩部燃氣機組若正常運轉每年可發約180億度電，才能補充北北基所需的電力。

針對環團認為協和改建後「年碳排總量大增」的看法，台電提出反駁，表示環團將超過6倍差距的電量放在一起比較，基礎已失公允，在所有火力機組中，燃氣機組的碳排和空污最少，支持油改氣有助減碳和減污。

台電表示，協和改建後，若以正常運轉情形比較，未來兩部新燃氣機組的溫室氣體年排放量預估約623萬公噸，相較過去四部燃油舊機組年排放量約1295萬公噸，碳排大幅減少一半以上。

協和電廠 台電 環團

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