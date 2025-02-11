半夜嘔吐腹瀉怪罪賣場食物不新鮮 網友逆風打臉
高雄網友爆料，上周六友人在某大型美式連鎖賣場吃了牛肉捲和海鮮濃湯，半夜嘔吐腹瀉腸胃不適，懷疑賣場海鮮不新鮮，有食安疑慮。衛生局表示並未接獲投訴或通報，今稽查廚房作業區衛生環境尚符合規定，已抽驗牛肉卷及海鮮濃湯，待結果出爐，將會依法處辦。
一名網友在PTT爆卦，上周六朋友到大型美式賣場用餐，吃完嘔吐腹瀉掛急診，並說吃的是牛肉捲和海鮮濃湯，懷疑可能食物不新鮮，害他吐整晚，還問有沒有人當天吃一樣食物，也有類似症狀？
有網友留言表示，過年後諾羅病毒大流行，原PO症狀與諾羅重疊，如果離不開馬桶，十之八九就是，最近腸胃型感冒也很多，建議先就醫看看、保留發票。
另有網友冷靜分析，如果只是想退餐錢，拿就診記錄過去就能退，如果要爭取更多，也要同症狀的人爆炸多，才能證明是賣場食物造成的；該美式賣場熟食衛生SOP要求蠻高的，如果有問題，以周六人潮不會只有幾個人，還有網友直接跳出來打臉，「我沒有，我大概下午1點半吃的」、「沒有，肯定是你朋友的問題」。
衛生局表示，未接獲其他就醫通報及陳情案件，已派員抽驗牛肉卷及海鮮濃湯，依檢驗結果處辦，呼籲餐飲業者務必恪遵食品安全衛生管理相關規定，維護食安與市民健康。
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