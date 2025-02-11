快訊

元宵節恐要撐傘賞燈！明鋒面通過全台有雨 「這時段」降雨最猛

aespa鎮得住川普？K-pop股意外竄紅 漲幅大勝台積電

防檢署：台灣禽流感113年9月迄今累計20例

中央社／ 台北11日電

農業部防檢署今天表示，美國有人、貓感染禽流感案例，但無人傳人；台灣僅限禽流感，去年9月迄今H5N1禽流感累計20例。

媒體報導因為中國多地爆發甲流、禽流感疫情，上海宣布1月起禁止活禽交易長達3年，是否人感染禽流感備受關注。農業部動植物防疫檢疫署署長徐榮彬說，中國疫情資訊比較不透明，除非有通報國際組織，否則難以清楚掌握全貌。

他指出，美國部分是有人感染禽流感案例，以及貓感染禽流感，但是沒有人傳人的資訊發布；而台灣的禽流感仍僅限「禽」流感。

防檢署幕僚官員補充，雖然都是H5N1禽流感，但是台灣的病毒株跟美國的不同。

防檢署統計，截至2月10日，新增嘉義縣民雄鄉1肉鵝場（主動通報）確診H5N1亞型高病原性禽流感，已完成銷毀、消毒作業；從113年9月迄今，確診及撲殺H5N1禽流感禽場案例累計20例，其中陸禽16場、鵝4場。

禽流感 美國 農業部

延伸閱讀

禽流感肆虐雞蛋喊漲…西雅圖爆怪盜案 540顆蛋全沒了

三色豆中神秘的綠色豆子到底是什麼？ 農業部公布答案

廣西女染罕見禽流感 昏迷醒來…已經2025年了

禽流感肆虐蛋價飆漲 美賓州卡車被劫10萬顆

相關新聞

半夜嘔吐腹瀉怪罪賣場食物不新鮮 網友逆風打臉

高雄網友爆料，上周六友人在某大型美式連鎖賣場吃了牛肉捲和海鮮濃湯，半夜嘔吐腹瀉腸胃不適，懷疑賣場海鮮不新鮮，有食安疑慮。...

環團控協和電廠小油轉大氣碳排增3倍 台電算數澄清

四接環評大會前，民團與台電繼續交鋒。環團指控協和電廠「小油轉大氣」，碳排將增為3倍，台電表示，環團的說法只是誤導民眾、忽...

2025台灣燈會主燈今晚試燈點亮 明起開幕連展12天

「2025台灣燈會」明起（元宵節）至2月23日於桃園登場，今晚間將於主燈展場進行贈燈儀式，在交通部次長陳彥伯見證下，由中...

三餐不定時未控血糖 退休警疲勞感竟因糖尿病腎病變

台南一名65歲退休員警阿成過去因執勤時，常有疲倦、飢餓感及小便混濁情形，原以為是三餐不定時及工作忙碌憋尿導致，因此下班後...

疾管署公布流感南部年紀最小死亡男童 今開學日家長憂心忡忡

衛福部疾管署今天公布，上周流感門急診就診近18.2萬人次，新增28例死亡，包含流感季年紀最小個案，為南部未滿10歲男童，...

投注爆量致當機？台彩證實傍晚交易斷斷續續 已處理中

大樂透春節加碼倒數兩天，傳出台彩當機？台彩表示，由於大樂透及威力彩連摃多期，累積高額頭獎金，加上明天是春節大樂透加碼最後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。