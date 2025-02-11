三餐不定時未控血糖 退休警疲勞感竟因糖尿病腎病變

台南一名65歲退休員警阿成過去因執勤時，常有疲倦、飢餓感及小便混濁情形，原以為是三餐不定時及工作忙碌憋尿導致，因此下班後經常用大餐犒賞自己，然而退休後因疲勞感未改善甚至加重，前往奇美醫院就醫，才發現竟罹患第二型糖尿病，且因長年未控制血糖，被診斷出糖尿病腎病變。

奇美醫院中醫部主治醫師陳曉瑱表示，糖尿病已成為一種常見的慢性疾病，盛行率占台灣人口約18％，其併發症之一「糖尿病腎病變」更是悄無聲息地威脅病人的健康，尤其，糖尿病腎病變初期往往沒有太多不適症狀，這使得許多病人在不知不覺中錯過了最佳治療時機。

陳曉瑱分享案例，65歲的退休員警阿成半年前就醫時，因長年未控制血糖與重度蛋白尿，腎功能衰退為第4期，被診斷為糖尿病腎病變，好在透過針灸、科學中藥及西醫等多管齊下治療，三高總算改善許多，腎功能也從第3期進步至第3A期，目前疾病控制穩定。

陳曉瑱指出，若因血糖控制不佳導致腎臟「超濾」，易讓病人誤以為腎臟沒問題，從而忽略治療糖尿病腎病變的最佳時機，而糖尿病腎病變最早可從微量白蛋白尿觀察；中醫在治療糖尿病腎病變主要有3步驟，首先會以滋陰清熱，降低身體發炎反應為主，再來強調補陰涼血通絡，最後則是使用針灸調節免疫系統，降低發炎指數。

陳曉瑱提醒，糖尿病患者應積極控制血糖與三高，除了以西醫治療外，臨床上可搭配中醫的針灸和科學中藥輔助控制病情，不過在服用中草藥或科學中藥前，需由中醫師專業評估與建議，才能嚴謹把關用藥安全。