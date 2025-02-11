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彰化二基護理之家猜燈謎 長者搶答正確率讓醫護按讚

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林基督教醫院護理之家的長者家屬和護理人員陪伴長者提前歡度元宵。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林基督教醫院護理之家的長者家屬和護理人員陪伴長者提前歡度元宵。記者簡慧珍／攝影

玉米燙頭髮、空中有一兵…專門把人叮，彰化縣二林基督教醫院附設護理之家今猜燈謎，幾乎主持人念完題目，長者就搶答，場面熱鬧有趣，護理之家團隊及社工室還設計創意盆栽，連臥床長者都能透過協助完成，提前歡度元宵節

明（12日）是元宵節，俗稱小過年，二基附設護理之家今在謝緯大樓一樓舉辦「花開元宵．舞動歡笑」，二基院長詹賜貳與行政處長洪麗雯祝賀護理之家長者新年快樂，元宵活動歡喜，就展開元宵好聲音、銀髮燈謎大挑戰及毛根花DIY。

猜燈謎氣氛最熱烈，活動主持人念「玉米燙頭髮」、「空中有一兵，嗡嗡叫不停，棍棒它不怕，專門把人叮。」、「高高樹，結水罐，不用人灌自己滿。」、「身穿硬甲袍，橫行又霸道，隨身帶剪刀，不會裁衣袍。」等多個謎語，才念完，長者就搶答且答案正確，護理人員稱讚「阿公、阿嬤頭殼一級棒」。

好運盆栽DIY由長者和家屬一起製作毛根花盆栽，把色彩繽紛的毛根花細心組裝成盆栽作品，鍛鍊長者的手眼協調能力。元宵節一定要吃湯圓，長者與家屬圍坐一起吃著熱騰騰湯圓。二基護理之家督導長洪諄樺說，希望透過音樂、遊戲與手作等多元形式，讓長者感受濃厚節日氛圍，並與家人共創美好回憶。

元宵節 湯圓 盆栽

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