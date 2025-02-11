彰化二基護理之家猜燈謎 長者搶答正確率讓醫護按讚

玉米燙頭髮、空中有一兵…專門把人叮，彰化縣二林基督教醫院附設護理之家今猜燈謎，幾乎主持人念完題目，長者就搶答，場面熱鬧有趣，護理之家團隊及社工室還設計創意盆栽，連臥床長者都能透過協助完成，提前歡度元宵節。

明（12日）是元宵節，俗稱小過年，二基附設護理之家今在謝緯大樓一樓舉辦「花開元宵．舞動歡笑」，二基院長詹賜貳與行政處長洪麗雯祝賀護理之家長者新年快樂，元宵活動歡喜，就展開元宵好聲音、銀髮燈謎大挑戰及毛根花DIY。

猜燈謎氣氛最熱烈，活動主持人念「玉米燙頭髮」、「空中有一兵，嗡嗡叫不停，棍棒它不怕，專門把人叮。」、「高高樹，結水罐，不用人灌自己滿。」、「身穿硬甲袍，橫行又霸道，隨身帶剪刀，不會裁衣袍。」等多個謎語，才念完，長者就搶答且答案正確，護理人員稱讚「阿公、阿嬤頭殼一級棒」。

好運盆栽DIY由長者和家屬一起製作毛根花盆栽，把色彩繽紛的毛根花細心組裝成盆栽作品，鍛鍊長者的手眼協調能力。元宵節一定要吃湯圓，長者與家屬圍坐一起吃著熱騰騰湯圓。二基護理之家督導長洪諄樺說，希望透過音樂、遊戲與手作等多元形式，讓長者感受濃厚節日氛圍，並與家人共創美好回憶。