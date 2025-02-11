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閩東語音樂劇「相約十五暝」 說馬祖擺暝祭典故事

中央社／ 台北11日電

馬祖心情記事」是全台唯一以閩東語製作的音樂劇，其中系列之4「相約十五暝」以馬祖傳統祭典「擺暝」為靈感，將首度移師台北演出，展現馬祖的民俗、慶典與閩東語之美。

「擺暝」亦即「排夜」，習俗最早源自於中國福州長樂、連江一帶，流傳至馬祖，在每年元宵節前後舉行，民眾會在夜晚排放供品祭神酬神，各廟宇神尊夜間還會出宮遶境，以祈求全境平安，是馬祖世代相傳的重要祭典活動，2019年文化部登錄為全國21項重要民俗之一，也是連江地區重要無形文化資產。

根據台北愛樂文教基金會發布的新聞資料，「相約十五暝」以馬祖「擺暝」這個四鄉五島全域共有的歲時祭典為題，講述在大遷徙年代，一個留在馬祖、一個去到台灣的兄弟，多年後解開心結，在擺暝這個凝聚宗族與鄉情的日子裡，終於在馬祖團聚的故事。

馬祖在地品牌的自製節目「馬祖心情記事」於2013年啟動至今，依序發表「馬祖心情記事」、「藍眼淚」、「寶姨」、「相約十五暝」、「重返前線1979」以及「生紅過夏」共6部作品，在劇作的推展中培育了馬祖在地表藝人才以及在地團隊，也展現了馬祖深度的文化內涵。

馬祖心情記事系列IV「相約十五暝」閩東語音樂劇將於2月15日演出，地點在台灣當代文化實驗場（台北市大安區建國南路一段177號），免費自由入座。參與演出團隊包括馬祖戲劇團、北角星戲劇團、台灣青年舞團、台中市私立青年高級中學表演藝術科以及愛樂劇工廠等。

團隊 音樂劇 馬祖

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