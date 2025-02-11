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疾管署公布流感南部年紀最小死亡男童 今開學日家長憂心忡忡

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
開學日，嘉縣國小宣導流感衛教。圖／嘉縣府提供
開學日，嘉縣國小宣導流感衛教。圖／嘉縣府提供

衛福部疾管署今天公布，上周流感門急診就診近18.2萬人次，新增28例死亡，包含流感季年紀最小個案，為南部未滿10歲男童，併發急性壞死性腦病變，在發病約1週後過世。開學日，家長憂心，嘉縣府教育處統計，7名學生流感請假；嘉市教育處統計，9名流感學生。

市府教育處說，開學日，各校回報流感學生計9人，因應疫情升溫現象，開學前以公文請學校防範開學後校園內發生傳染病傳播或群聚事件，應加強環境清消、衛教宣導：勤洗手、戴口罩、咳嗽禮節、避免觸摸眼鼻口以及遵守「生病? 上班、上課原則等、落實追蹤及通報，防範校園群聚事件發生。

嘉縣府教育處保障學生健康及校園安全，校長會議呼籲各校開學前進行環境消毒，提醒加強開學前校園清潔與流感等傳染病的預防措施，，開學日統計全縣國中小學中有7名A流通報請假學生。

衛生局說，目前流感高峰期，家長與學校需共同配合做好預防措施，接種疫苗，保護自己及他人；養成戴口罩習慣，出現咳嗽、打噴嚏等症狀時，戴口罩避免出入人群密集場所；家長應每日為孩子量測體溫，若有發燒或疑似流感症狀，應主動告知學校，並讓孩子在家休息避免傳染。

疾管署發言人曾淑慧表示，流感疫情預估最快下週或下下週下降，因本周有元宵燈會、開學等活動，氣溫也下降，因此疫情仍可能持續上下波動，目前公費流感疫苗尚有1.3萬 劑，提醒高風險族群盡快接種。行政院採購10萬劑流感疫苗，優先提供65歲以上長者、滿6個月以上至國小入學前幼兒等11類人接種。

開學日，嘉縣國小宣導流感衛教。圖／嘉縣府提供
開學日，嘉縣國小宣導流感衛教。圖／嘉縣府提供

校園安全 流感疫苗 疫情

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