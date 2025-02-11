投注爆量致當機？台彩證實傍晚交易斷斷續續 已處理中

大樂透春節加碼倒數兩天，傳出台彩當機？台彩表示，由於大樂透及威力彩連摃多期，累積高額頭獎金，加上明天是春節大樂透加碼最後一天，疑似因為投注量大增導致交易不穩。

台灣彩券表示，今天下午5時30分因系統交易量大造成連線斷斷續續出現不穩的狀況，已於晚間7時13分解除，目前已經可以順利進行彩券交易，造成不便，台灣彩券表示誠摯的歉意。

大樂透春節加碼只剩2期，投注站下午4、5點後卻陸續出現連線斷線情形，台彩表示，只是零星狀況，不是當機，主要是因為瞬間交易量太大，目前已在處理中。

大樂透春節加碼玩到12日元宵節為止，頭獎獎金累積連8摃，今（11）日開獎的大樂透頭獎上看3.6億元，還有多期大紅包小紅包沒有開出，激發買氣。

另外，13日開獎的威力彩因連30摃，頭獎獎金已上看12億元，是睽違近兩年超過10億元的超高額頭獎，投注站買氣明顯增加。