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A型血友病用藥3款將停供 食藥署估不影響用藥

中央社／ 台北11日電

食藥署今天公告，治療A型血友病、台灣諾和諾德公司所生產3款「諾和第八因子注射劑」，因使用需求降低將停止供應；仍有30張第八凝血因子注射劑藥品許可證，評估不影響用藥。

根據三軍總醫院血友病照護及研究中心衛教資訊，常見的血友病類型有A型及B型2種，分別因第8或第9凝血因子異常或缺乏的基因缺陷造成。

衛生福利部食品藥物管理署今天公告，台灣諾和諾德藥品股份有限公司所生產的3款諾和第八因子注射劑，因廠商停止供應，建議經醫療專業人員評估後，依病人情況選用其他同成分的長效型注射劑型替代。

根據公告內容，將停止供應者包括「諾和第八因子注射劑 250 IU （衛部菌疫輸第001055號）」、「諾和第八因子注射劑 500IU （衛部菌疫輸第000997號）」及「諾和第八因子注射劑 1000IU （衛部菌疫輸第000996號）」等3項藥品，為Turoctocog alfa注射劑型。

食藥署副署長王德原告訴中央社記者，食藥署接獲許可證持有者諾和諾德公司通報，表示前述藥品於國內使用需求降低，因此停止供應國內市場。

王德原表示，這款藥品為第八凝血因子注射劑，適應症為控制及預防成人及兒童A型血友病患者出血事件；成人及兒童A型血友病患者手術前中後處置；作為例行預防，預防或降低成人及兒童A 型血友病患者出血事件發生率。目前至少還有30張第八凝血因子注射劑藥品許可證，評估不影響用藥。

三總血友病中心主任陳宇欽接受中央社記者電訪時解釋，這幾年血友病用藥有長足進步，從最早傳統型到現在甚至有超長效型等藥物，光長效型就有至少5種廠牌可供選擇，且都有健保給付，可以說是自然淘汰，畢竟對病友來說有其他更適切的選擇。

中央社 患者 食藥署

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