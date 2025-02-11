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台灣燈會主燈「無限樂園」 展區以棒球場為主題

中央社／ 台北11日電

台灣燈會今年主燈「無限樂園」再度由藝術家李明道操刀，整體展區以棒球場為主題，呈現出投手丘、壘包等位置，規劃主燈及雙副燈，並有6大展區。

台灣燈會明天起正式開燈，今天進行主燈彩排以及贈燈儀式。交通部觀光署長周永暉指出，今年台灣燈會展區以棒球場為概念，在投手丘、壘包等設置主燈及副燈，並規劃6大展區。

周永暉說，今年也是雙展區概念，桃園以光的遊戲場為主題，台灣燈會則是以無限樂園為主題，主燈無限樂園用蛇的概念呈現出無限大的符號，希望今年是更美好的一年。

台灣燈會主燈展演場總策展人楊佳璋表示，今年主燈由李明道操刀，以特別技術用16萬顆LED燈鑲嵌到主燈上，每30分鐘展演1次約3分鐘。

周永暉說，底座用熱氣球的底座，要讓民眾可以360度觀看外，不論白天或晚間，都有不同感受。

桃園市觀光旅遊局表示，今年燈會以「光聚千塘串桃園」為主軸，除觀光署規劃「主燈展演場」外，還規劃5大主題為「活力發光站」、「青春光劇場」、「城市聚光燈」、「光臨千塘園」與「福光滿意讚」等，並首度邀請大朋友小朋友都喜愛的日本知名IP「Pokémon寶可夢」，長寬達12公尺的卡比獸及高6公尺的皮卡丘等。

寶可夢的光臨千塘園今天下午起就吸引不少民眾到現場拍照，並排隊領取寶可夢的小提燈。

由於今年不少動漫IP吸引民眾討論，周永暉指出，疫情後會與地方政府合作，且兩邊有不同客群，也不排斥未來台灣燈會和知名IP合作，因為台灣燈會求新求變，是一定要走的路，明年是馬年，也相信會有很多有趣的發想。

周永暉指出，今年展區預計可吸引1000萬到1500萬人次，可望創下疫後最多的人潮的台灣燈會。

另外，楊佳璋介紹，今年在科技創潮燈區裡，有設置好運投手丘、台灣好好玩等2個互動式裝置，讓民眾可以現場與裝置互動，其中好運投手丘可以讓民眾體驗投球，並生成統一球員陳傑憲、林安可及潘傑楷的專屬球員卡。

台灣燈會 周永暉 桃園

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