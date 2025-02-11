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南部大醫院急診也都爆滿 立委陳菁徽：賴政府還裝聾作啞？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
農曆年後各醫院急診滿床，引發各界憂心，國民黨立委陳菁徽表示，現在不只是在北部醫院，南部醫院也大醫院也爆滿，賴政府應面對。圖／陳菁徽提供
農曆年後各醫院急診滿床，引發各界憂心，國民黨立委陳菁徽表示，現在不只是在北部醫院，南部醫院也大醫院也爆滿，賴政府應面對。圖／陳菁徽提供

農曆年後各醫院急診滿床，引發各界憂心，國民黨立委陳菁徽表示，現在不只是在北部醫院，南部醫院也大醫院也爆滿，醫療體系真的不該這樣繼續透支下去，其實無論人力不足、醫院關床率、急重症人才出走以及健保給付等根本性問題，賴政府都不該持續裝聾作啞。

類流感、諾羅病人暴增，農曆年後各醫院急診滿床，衛福部醫事司急邀全台醫學中心及地方衛生局開會，並點名台大醫院、中國附醫等院所，急診塞床太嚴重。台大醫院醫務秘書陳彥元表示，天候嚴寒讓急診病人增加，院方已創緊急群組要各科室騰出空床，預計隨天氣回暖將緩解。

陳菁徽指出，今年過年期間的狀況比往年更嚴峻，包含寒流來襲以及流感高峰，導致各大醫院的急診室人滿為患。許多醫院不僅病床全滿，連急診走道都被病患與病床塞得水洩不通，有些醫院甚至連推床都用罄，最後只能讓病患躺在救護車的擔架，更發生病患躺在急診室地板搶救。

陳菁徽認為，這不是誇張，而是真實發生的情況，就在日前，有病患因為急診無床可用，被迫躺在地上接受搶救，幸運的是，他最後被順利救回，送進ICU，但不禁要問，醫療體系真的應該這樣持續透支下去嗎？

陳菁徽提到，如此情況不只是北部醫院的問題。根據調查，台南的13間醫院中，僅有4間急診床位負荷量未超標，包含成大、奇美等大型醫院在內，大多數醫院的急診早已爆滿，這代表不論是北、中、南，全台的急診室都在承受超乎負荷的壓。而無論是護理人力不足、醫院關床率、急重症人才出走以及健保給付等根本性問題，賴政府難道還要持續裝聾作啞嗎？

陳菁徽表示，第一線醫護人員沒有年假及休息，甚至沒有喘息空間，只能一床接一床地搶救生命。當大家在討論年節返鄉、圍爐團聚的時候，有一群人正在醫院裡拼盡全力，為一條條生命努力奮戰。「救人一命勝造七級浮屠」，但醫療體系若長期處於崩潰邊緣，誰來拯救醫療人員？

台大醫院 陳菁徽 類流感

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