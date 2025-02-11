快訊

經典賽／中華隊首場開門熱身賽 呂詠臻先發對抗樂天巨人

刮刮樂沒刮乾淨以為槓龜 他扔掉前隨手一掃「發現中獎1.3億」

六福村脫逃狒狒中彈慘死！「他」下令開槍 判決曝光恐坐牢

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾簽預立醫療率低 門諾推諮商費「4人同行3人免費」簽署增10倍

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
為鼓勵民眾簽署「預立醫療決定意願註記」，門諾醫院推出「4人同行、3人免費」專案後，簽署人數增加10倍。圖／門諾醫院提供
為鼓勵民眾簽署「預立醫療決定意願註記」，門諾醫院推出「4人同行、3人免費」專案後，簽署人數增加10倍。圖／門諾醫院提供

上路6年的「病人自主權利法」，全國約9.5萬人完成「預立醫療決定意願註記（AD）」，簽署率卻低於1％，花蓮更排名全台第12名，主因是諮商費用高。花蓮門諾醫院去年推出「4人同行、3人免費」專案後，簽署人數增加10倍，院方今年將續推方案並提供中、低收入戶免費簽署服務。

據衛福部統計，截至2024年全國有2萬5789人簽署AD，其中花蓮有435人。門諾醫院社服處主任李冬梅分析，依規定簽署前需先完成預立醫療照護諮商，每人費用為3500元，對許多民眾來說是不小的開銷，影響簽署意願。

醫院去年透過社福基金申請補助，推動「4人同行、3人免費」專案，4人一起參加諮商門診，只要支付1人費用，吸引許多民眾簽署，簽署人數從前年20人提升至216人，增加10倍多。今年院方鼓勵更多人勇敢面對生命終程的選擇，續推優惠方案外，也提供中低收入戶與院內同工免費簽署服務。

70歲林姓婦人2年前看見摯友在病榻上與家人意見分歧，無法決定是否繼續治療，不僅讓病人飽受折磨，家屬也身心俱疲，讓她開始思考「如果有天也遇到這樣的情況，該怎麼辦？」她不希望孩子因她的決定承受太多壓力，因此在門諾醫院社工師陪伴下，與3名摯友完成預立醫療決定簽署。

李冬梅表示，「預立醫療決定書」適用5大類病人，包括末期病人、永久植物人、不可逆轉昏迷、嚴重失智症，以及政府公告包括漸凍人等14種罕見疾病，自己與家人已完成簽署，希望透過自身經驗鼓勵更多人行動，將醫療決定自主權掌握在自己手中。

門諾醫院表示，院內預立醫療照護諮商門診採預約制，每次諮商時間為60分鐘，費用原為每人3500元，即日起4人同行，即享「3人免費」優惠；低收入戶與中低收入戶則享全額補助。已簽署民眾日後仍可修改或撤除，確保個人意願。

低收入戶 病人自主權 花蓮

延伸閱讀

高雄分屍魔曾參與多項大工程 半年前申請低收入戶遭拒

3嫌是死者小弟？花蓮棄屍疑涉幫派販毒糾紛 1遭羈押獲准

下午12時52分花蓮壽豐規模3.5地震 最大震度2級

花蓮棄屍案1在逃凶嫌桃園落網！死者疑脖子刀傷致死

相關新聞

最後2天！ 大樂透春節三重對獎加碼至元宵節

活動最後2天別錯過。今年大樂透春節加碼，從1月24日起連續20天開獎至2月12日元宵節止，再加碼480組100萬元春節大...

南部大醫院急診也都爆滿 立委陳菁徽：賴政府還裝聾作啞？

農曆年後各醫院急診滿床，引發各界憂心，國民黨立委陳菁徽表示，現在不只是在北部醫院，南部醫院也大醫院也爆滿，醫療體系真的不...

台灣燈會明起點燈 「寶可夢、進擊的巨人」今先湧人潮

「2025台灣燈會」明起（元宵節）至2月23日於桃園登場，今晚間將於主燈展場進行贈燈儀式，明下午1點30分將先舉行開幕踩...

民眾簽預立醫療率低 門諾推諮商費「4人同行3人免費」簽署增10倍

上路6年的「病人自主權利法」，全國約9.5萬人完成「預立醫療決定意願註記（AD）」，簽署率卻低於1％，花蓮更排名全台第1...

元宵賞燈恐撐傘！鋒面通過全台有雨 降雨最猛時刻曝光

今晚開始變天，受到南方雲系北移影響，今晚至明天清晨，南部、東南部首當其衝有短暫陣雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天元宵...

2025台灣燈會不僅能賞燈 還有WesPeden馬戲團表演

2025台灣燈會邀請已連續數年獲得全世界票選Top40Juggler第一，超現實流行龐克雜耍馬戲團演出者「WesPede...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。