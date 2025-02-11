民眾簽預立醫療率低 門諾推諮商費「4人同行3人免費」簽署增10倍

上路6年的「病人自主權利法」，全國約9.5萬人完成「預立醫療決定意願註記（AD）」，簽署率卻低於1％，花蓮更排名全台第12名，主因是諮商費用高。花蓮門諾醫院去年推出「4人同行、3人免費」專案後，簽署人數增加10倍，院方今年將續推方案並提供中、低收入戶免費簽署服務。

據衛福部統計，截至2024年全國有2萬5789人簽署AD，其中花蓮有435人。門諾醫院社服處主任李冬梅分析，依規定簽署前需先完成預立醫療照護諮商，每人費用為3500元，對許多民眾來說是不小的開銷，影響簽署意願。

醫院去年透過社福基金申請補助，推動「4人同行、3人免費」專案，4人一起參加諮商門診，只要支付1人費用，吸引許多民眾簽署，簽署人數從前年20人提升至216人，增加10倍多。今年院方鼓勵更多人勇敢面對生命終程的選擇，續推優惠方案外，也提供中低收入戶與院內同工免費簽署服務。

70歲林姓婦人2年前看見摯友在病榻上與家人意見分歧，無法決定是否繼續治療，不僅讓病人飽受折磨，家屬也身心俱疲，讓她開始思考「如果有天也遇到這樣的情況，該怎麼辦？」她不希望孩子因她的決定承受太多壓力，因此在門諾醫院社工師陪伴下，與3名摯友完成預立醫療決定簽署。

李冬梅表示，「預立醫療決定書」適用5大類病人，包括末期病人、永久植物人、不可逆轉昏迷、嚴重失智症，以及政府公告包括漸凍人等14種罕見疾病，自己與家人已完成簽署，希望透過自身經驗鼓勵更多人行動，將醫療決定自主權掌握在自己手中。

門諾醫院表示，院內預立醫療照護諮商門診採預約制，每次諮商時間為60分鐘，費用原為每人3500元，即日起4人同行，即享「3人免費」優惠；低收入戶與中低收入戶則享全額補助。已簽署民眾日後仍可修改或撤除，確保個人意願。