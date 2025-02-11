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腹瀉單週30萬人次就醫10年新高 群聚禍首諾羅最多

中央社／ 台北11日電

衛福部疾管署今天表示，2月2日至8日腹瀉門急診就診破30.2萬人次，為近10年同期最高；近4週共接獲398起腹瀉群聚通報案件，為近5年同期最高，檢出病原以諾羅病毒占98.6%為多。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉在例行疫報表示，2月2日至8日腹瀉門急診就診共30萬2644人次；另外，全國近4週共接獲398起腹瀉群聚通報案件，為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計215起，以檢出諾羅病毒占98.6%為多。

疾管署發言人曾淑慧說明，腹瀉就診人次為近10年同期新高，但沒有大型群聚事件，流行病毒型別也沒有改變，因此預期下週就診人次就會出現反轉，疫情也會逐漸趨緩。

疾管署指出，近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，其傳染力強，潛伏期約10至50小時，患者可能因食用受污染的食物或飲水、與病人接觸（如與病人分享食物、水、器皿；接觸到病人的嘔吐物、排泄物或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫；或接觸到病人曾接觸的物體表面）而感染，常造成校園、餐飲旅宿場所等大規模群聚事件。

疾管署提醒，腸胃炎主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

疾管署呼籲，民眾應落實如廁後、進食或備餐前以肥皂或洗手乳正確洗手，並注意食物貯存或調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染、食物澈底煮熟再食用（尤其是蚵、貝類等帶殼水產），以預防腸胃炎傳播。

疫情 疾管署 諾羅病毒

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