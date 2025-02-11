百年傳統！桃園大園貴文宮祈福 信眾赤腳踏火展虔誠
擁有130年歷史的桃園大園內海貴文宮遶境祈福活動今天登場，最受矚目的「過火」儀式，參與信眾需赤腳踏過金紙火埕，展現對神明的虔誠。桃園市副市長蘇俊賓今年也再度參與，並實踐去年與廟方的承諾，親身體驗這項傳統祈福儀式。
去年首度參與遶境時，蘇俊賓曾親身體驗「過火」儀式，對廟方人員赤腳踩過金紙火埕的行為深感驚嘆，並與貴文宮主委徐其萬及內海里里長許程睿相約，承諾今年再一同挑戰。今日他信守承諾，捲起褲管、赤腳踏火，完成象徵誠意與祈福的傳統儀式，並協助神尊回鑾安座，為整場遶境畫下圓滿句點。
蘇俊賓指出，大園內海貴文宮是全台唯一供奉九府千歲的廟宇，每年正月十四舉行的遶境活動，不僅恭迎媽祖、九府千歲及眾神尊出巡，更象徵著地方信仰的凝聚力與文化傳承。沿途居民設案桌祭拜、換香，更為遶境增添熱鬧氛圍，換香儀式則象徵家宅平安與好運降臨。他認為，這樣的民俗活動將宗教信仰與地方社區緊密結合，是桃園文化的重要表現形式之一。
蘇俊賓回憶，去年他首次參加貴文宮遶境活動，對於廟方赤腳踩過金紙火埕的「過火」儀式感到既驚訝又敬佩。他當時與貴文宮主委、徐其萬議員及內海里里長許程睿相約，今年再一同挑戰「過火」儀式。今年他信守承諾，捲起褲管、赤腳上陣，親自與他們一同踏過火堆，並護送眾神尊回鑾安座，象徵祈福活動的圓滿完成。他坦言，「過火」的過程充滿敬畏與感動，展現了對媽祖與九府千歲的誠心與尊敬。
談及去年首度「過火」的經驗，蘇俊賓分享，當神尊已經就位、神轎也蓄勢待發，金紙火埕就在前方，尤其內海里許程睿里長及徐其萬議員更是打著赤腳當前鋒，他也跟著眾人一同扶著神轎過火，完成回供安座。當時他向許程睿里長詢問赤腳踩火是否會燙傷，里長以一句「只要真心誠意，就沒有問題」讓他深受啟發。今年「身體力行」參與這項儀式，他不僅用行動展現誠意，更感受到地方信仰文化的凝聚力與感召力。
蘇俊賓也提到，桃園市擁有豐富的無形文化資產，近年來包括「大溪普濟堂慶典」、「竹圍福海宮飛輦轎與過金火」、「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」等均已被列為市定民俗。
他認為，大園貴文宮遶境祈福儀式及中元節期間的大園水燈窟放水燈活動，亦具備無形文化資產的潛力，值得地方推廣與保護，其他還有許多精彩的民俗未來也會一一發掘，進一步彰顯桃園的文化深度與特色。
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