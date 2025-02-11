不堪長年虧損 台南全美戲院3/2起暫熄燈

台南舊城全美戲院原訂明天歡慶創立75週年，今天卻傳出不堪長年虧損，預定3月2日暫時熄燈。戲院經理吳俊誠證實這項消息，但他說，這只是暫時的，未來將尋求各方合作轉型。

吳俊誠今天告訴中央社記者，全美戲院近幾年來持續虧損，即使建築物是自家的，二輪2片同映票價僅新台幣140元，每天開映3場到4場，也只賣出數十票，每年虧損逾100萬元，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間虧損更嚴重。

全美戲院預定明天歡慶創立75週年，計畫準備大蛋糕慶生，且贈送精美小禮品，如今熄燈消息一傳出，可能被視為「告別派對」。但吳俊誠說，這只是暫時的，未來將尋求各方合作，明天慶生活動將回顧全美戲院75年歲月。

中西區永福路2段上的全美戲院知名度高，也是國際導演李安在台南學生時期最常造訪地方，但業績不佳也是事實。去年更爆出全美戲院國寶招牌的手繪電影看板大師顏振發出走暫停合作，戲院內部也出現經營權之爭。

吳俊誠表示，未來全美戲院轉型後，戲院管理階層可能異動，屆時將請顏振發回歸，重新和全美戲院共商合作。

全美戲院最早名稱是「第一全成」，由吳俊誠的5個舅舅在1950年合資開設，1969年才由父親吳義垣買下改名。吳俊誠記得很清楚，當年幼稚園畢業全家搬到戲院2樓生活，1樓就是舞台和電影院。

全美戲院這棟老建築，吳家不知何時興建，只知這棟建築兩側構造對稱，樓梯窄又陡，上下樓不容易，3樓有黑色蝙蝠及海馬浮雕，蝙蝠代表「福氣」，海馬象徵「多子多孫」。

在電視尚未普及年代，看電影是時尚的戶外娛樂，全美戲院也曾風光一時，但輝煌歲月沒有持續太久，面臨虧損後原本想要關閉，後來從首輪戲院改為二輪戲院，才讓老戲院得以傳承，如今又因虧損迫使戲院暫時熄燈，未來如何走下去，吳家還未有最終定論。