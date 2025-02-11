星宇航空開航北美第4航點 6／2直飛加州安大略

星宇航空今天（11日）宣布6月2日新增台北-加州安大略航線，並於今天正式開賣。安大略為星宇航空北美航網的第四個航點，因其鄰近亞裔聚落且通關快速等特性成為經常往返大洛杉磯地區民眾的首選，此航線的開闢將提供旅客更便利的服務。星宇航空台北-安大略航線以Airbus新世代客機A350執飛，提供共306個座位，包含頭等艙4個，商務艙26個、豪華經濟艙36個，經濟艙240個，開航初期每周4班。

星宇航空翟健華執行長表示，安大略為星宇航空今年新開闢的北美航點，雖臨近洛杉磯國際機場，但具有通關快速、周遭交通不壅塞且鄰近多個亞裔聚落等優勢，配合星宇航空密集的東南亞航網，有望吸引更多經常往返大洛杉磯地區及亞洲的旅客。星宇航空目前每周十班飛往洛杉磯國際機場，旅客可以自由搭配安大略航線選擇不同點進出行程，讓旅程安排更加彈性多元，星宇航空亦將持續佈局北美航網，深耕轉機市場。

星宇航空指出，安大略位於洛杉磯東部，因其地理位置及交通順暢之優勢，旅客抵達後可以輕鬆轉往各大知名景點，約40分鐘車程即可抵達世界上第一座迪士尼樂園，距離有好萊塢後花園之稱的度假勝地-棕梠泉也僅需約一小時車程，相較從洛杉磯國際機場（LAX），自安大略開車前往賭城Las Vegas亦可節省1.5至2小時，如此便利的優勢使安大略成為前往大洛杉磯地區旅客的首選。