快訊

經典賽／中華隊首場開門熱身賽 呂詠臻先發對抗樂天巨人

刮刮樂沒刮乾淨以為槓龜 他扔掉前隨手一掃「發現中獎1.3億」

六福村脫逃狒狒中彈慘死！「他」下令開槍 判決曝光恐坐牢

星宇航空開航北美第4航點 6／2直飛加州安大略

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
星宇航空加州安大略航班時刻。圖／星宇航空提供
星宇航空加州安大略航班時刻。圖／星宇航空提供

星宇航空今天（11日）宣布6月2日新增台北-加州安大略航線，並於今天正式開賣。安大略為星宇航空北美航網的第四個航點，因其鄰近亞裔聚落且通關快速等特性成為經常往返大洛杉磯地區民眾的首選，此航線的開闢將提供旅客更便利的服務。星宇航空台北-安大略航線以Airbus新世代客機A350執飛，提供共306個座位，包含頭等艙4個，商務艙26個、豪華經濟艙36個，經濟艙240個，開航初期每周4班。

星宇航空翟健華執行長表示，安大略為星宇航空今年新開闢的北美航點，雖臨近洛杉磯國際機場，但具有通關快速、周遭交通不壅塞且鄰近多個亞裔聚落等優勢，配合星宇航空密集的東南亞航網，有望吸引更多經常往返大洛杉磯地區及亞洲的旅客。星宇航空目前每周十班飛往洛杉磯國際機場，旅客可以自由搭配安大略航線選擇不同點進出行程，讓旅程安排更加彈性多元，星宇航空亦將持續佈局北美航網，深耕轉機市場。

星宇航空指出，安大略位於洛杉磯東部，因其地理位置及交通順暢之優勢，旅客抵達後可以輕鬆轉往各大知名景點，約40分鐘車程即可抵達世界上第一座迪士尼樂園，距離有好萊塢後花園之稱的度假勝地-棕梠泉也僅需約一小時車程，相較從洛杉磯國際機場（LAX），自安大略開車前往賭城Las Vegas亦可節省1.5至2小時，如此便利的優勢使安大略成為前往大洛杉磯地區旅客的首選。

由於安大略臨近許多越南、泰國、華人等亞裔聚落，與星宇航空東南亞航點相互配合，將提供當地居民更舒適便利的新選擇。為歡慶加州安大略航線盛大開航，星宇航空與玉山銀行攜手祭出專屬聯名卡友限時優惠，自2月11日起至3月31日止，於星宇航空官網及APP持星宇航空玉山銀行聯名卡購買台灣出發加州安大略之機票，並輸入優惠代碼 【ESONT3000】，即可享新台幣 3,000元折扣，數量有限，送完為止。

安大略位於洛杉磯東部，距離有好萊塢後花園之稱的度假勝地-棕梠泉僅需一小時車程。圖／星宇航空提供
安大略位於洛杉磯東部，距離有好萊塢後花園之稱的度假勝地-棕梠泉僅需一小時車程。圖／星宇航空提供
星宇航空6月2日起直飛北美第四航點-安大略。圖／星宇航空提供
星宇航空6月2日起直飛北美第四航點-安大略。圖／星宇航空提供

星宇 洛杉磯

延伸閱讀

星宇航空6／2起開闢台北-加州安大略航線 即日起開賣

NBA／唐西奇湖人首秀前送暖！ 賽前捐50萬美元援助洛杉磯野火

航空四雄元月營收同步高飛 統統創新高

諷川普想買格陵蘭 丹麥組織提議集資33兆收購美國加州

相關新聞

投注爆量致當機？台彩證實傍晚交易斷斷續續 已處理中

大樂透春節加碼倒數兩天，傳出台彩當機？台彩表示，由於大樂透及威力彩連摃多期，累積高額頭獎金，加上明天是春節大樂透加碼最後...

最後2天！ 大樂透春節三重對獎加碼至元宵節

活動最後2天別錯過。今年大樂透春節加碼，從1月24日起連續20天開獎至2月12日元宵節止，再加碼480組100萬元春節大...

南部大醫院急診也都爆滿 立委陳菁徽：賴政府還裝聾作啞？

農曆年後各醫院急診滿床，引發各界憂心，國民黨立委陳菁徽表示，現在不只是在北部醫院，南部醫院也大醫院也爆滿，醫療體系真的不...

台灣燈會明起點燈 「寶可夢、進擊的巨人」今先湧人潮

「2025台灣燈會」明起（元宵節）至2月23日於桃園登場，今晚間將於主燈展場進行贈燈儀式，明下午1點30分將先舉行開幕踩...

民眾簽預立醫療率低 門諾推諮商費「4人同行3人免費」簽署增10倍

上路6年的「病人自主權利法」，全國約9.5萬人完成「預立醫療決定意願註記（AD）」，簽署率卻低於1％，花蓮更排名全台第1...

2025台灣燈會不僅能賞燈 還有WesPeden馬戲團表演

2025台灣燈會邀請已連續數年獲得全世界票選Top40Juggler第一，超現實流行龐克雜耍馬戲團演出者「WesPede...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。