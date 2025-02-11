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最後2天！ 大樂透春節三重對獎加碼至元宵節

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
台彩表示，大樂透春節三重對獎加碼活動至元宵節（12日）止，春節大紅包及小紅包將全數送。圖／聯合報資料照片
台彩表示，大樂透春節三重對獎加碼活動至元宵節（12日）止，春節大紅包及小紅包將全數送。圖／聯合報資料照片

活動最後2天別錯過。今年大樂透春節加碼，從1月24日起連續20天開獎至2月12日元宵節止，再加碼480組100萬元春節大紅包及800組10萬元的春節小紅包，加碼期間買一張大樂透可對億元頭獎、春節大紅包及春節小紅包3個獎項，截至本周一（2月10日）止，已開出6注頭獎、384組春節大紅包、及602組春節小紅包，仍有96組春節大紅及198組春節小紅包等著民眾抱回家；大樂透頭獎也已連8摃，今（2月11日）頭獎上看3.6億元。

台彩指出，明（2月12日）元宵節是大樂透春節加碼三重對獎活動的最後一期，當期春節大紅包及小紅包獎項皆改為均分，大、小紅包剩餘總獎金依該獎項中獎的組數均分。此外，本周四（2月13日）威力彩頭獎獎金上看12億元，是睽違近兩年超過10億元的超高額頭獎。

根據台灣彩券投注系統的資料，截至2月10日，累計開出384組春節大紅包、602組春節小紅包，總中獎注數為1,170注、中獎彩券共1,150張。這1,150張中獎彩券平均單張投注金額為2,509元，較春節加碼期間大樂透平均單張投注金額141元，高出約18倍，以大數據來看，買多機會多。

不僅如此，中獎彩券中有14.2%採用包牌方式投注來提高中獎機會，其中，7連碰包牌占包牌中獎彩券的60.1%、其次為8連碰23.9%、9連碰9.8%；值得一提的是，包牌中獎的彩券中有3張同時對中7組加碼獎項。為了不跟財神爺擦身而過，這些中獎的彩券中也有13.4%採用多期投注的方式購買，其中投注10期為最大宗，占47.4%。

台彩說，本周元宵節是大樂透春節三重對獎加碼的最後一期，當期大、小紅包剩餘總獎金將依該獎項中獎的組數均分。台彩公司預估，若11日、12日兩天銷售金額都介於2至3億元之間，依機率計算，最後一期春節大紅包獎項約開出24組、小紅包約37組，大紅包每組約可分得300萬元至500萬元的獎金。

小紅包則為50萬元至60萬元，大紅包若一注獨得，有機會抱走原獎金的3至5倍。此外，威力彩已經30連摃，本周四頭獎上衝12億元，民眾不妨把握加碼活動倒數及久違的高額獎金機會，揪團集資買起來，一起讓好事發生。

台彩 大樂透 威力彩 春節

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