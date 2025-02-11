現身台中燈會 中信Passion Sisters短今與凱蒂明與民眾猜燈謎

中信兄弟Passion Sisters啦啦隊短今、凱蒂是隊中高人氣應援女孩，明天將在2025中台灣元宵燈會主燈區南側帳篷，與現場民眾一起「機智應援猜燈謎」，下午開放排隊，4時開始發放號碼牌，限定100人，與應援女神短今、凱蒂近距離互動同歡，共度知性又歡樂的元宵佳節。

觀旅局長陳美秀表示，燈會自開幕以來佳評如潮，不只在中央公園颳起一陣「女媧旋風」，主燈秀更是場場爆滿，話題滿滿又叫座，明晚元宵節除全台唯一會明「蛇」出來的精彩主燈秀照常上演外，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的粉絲一定要把握機會，近距離和短今、凱蒂兩位高人氣應援女神互動，2月12日下午3時30分開放排隊。限額100位，與高人氣應援啦啦隊女孩一起猜燈謎，歡度元宵節。

中市觀旅局說，元宵節除了猜燈謎、吃湯圓，手作「小提燈」也是許多人的幸福回憶；2025年逢蛇年，今年市府發揮創意，將提燈設計為人見人愛的「霜淇淋」造型，以充滿童趣與想像力的「甜甜蛇」萌樣，一改蛇類外觀不討喜的傳統印象，融化大小朋友的心，每天都吸引上千人潮排隊領取提燈，現場四處可見親子共摺小提燈的幸福畫面，讓燈會多了一份圓滿與溫馨。