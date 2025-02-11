快訊

類流感疫情肆虐！病人滿到大廳 急診醫籲：流感民眾請假就醫 別跑急診

高雄分屍魔兒時玩伴現身 吐愛賭成性變殺人魔「我怕死了」

現身台中燈會 中信Passion Sisters短今與凱蒂明與民眾猜燈謎

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中信兄弟passion sisters啦啦隊，短今擁有高人氣，明天將與現場民眾一起「機智應援猜燈謎」。本報資料照片
中信兄弟passion sisters啦啦隊，短今擁有高人氣，明天將與現場民眾一起「機智應援猜燈謎」。本報資料照片

中信兄弟Passion Sisters啦啦隊短今、凱蒂是隊中高人氣應援女孩，明天將在2025中台灣元宵燈會主燈區南側帳篷，與現場民眾一起「機智應援猜燈謎」，下午開放排隊，4時開始發放號碼牌，限定100人，與應援女神短今、凱蒂近距離互動同歡，共度知性又歡樂的元宵佳節。

觀旅局長陳美秀表示，燈會自開幕以來佳評如潮，不只在中央公園颳起一陣「女媧旋風」，主燈秀更是場場爆滿，話題滿滿又叫座，明晚元宵節除全台唯一會明「蛇」出來的精彩主燈秀照常上演外，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的粉絲一定要把握機會，近距離和短今、凱蒂兩位高人氣應援女神互動，2月12日下午3時30分開放排隊。限額100位，與高人氣應援啦啦隊女孩一起猜燈謎，歡度元宵節。

中市觀旅局說，元宵節除了猜燈謎、吃湯圓，手作「小提燈」也是許多人的幸福回憶；2025年逢蛇年，今年市府發揮創意，將提燈設計為人見人愛的「霜淇淋」造型，以充滿童趣與想像力的「甜甜蛇」萌樣，一改蛇類外觀不討喜的傳統印象，融化大小朋友的心，每天都吸引上千人潮排隊領取提燈，現場四處可見親子共摺小提燈的幸福畫面，讓燈會多了一份圓滿與溫馨。

觀旅局強調，萌度破表的「甜甜蛇」小提燈只發送至2月23日止，每日下午3時30分於中央公園開放排隊、下午4時開始發放，每日限量發送，1人限領1盞，發完為止；歡迎大家提著「甜甜蛇」一起來賞燈；周邊公車、道路交通管制等資訊，歡迎至台中觀光旅遊網（https://reurl.cc/467rVj ）查詢。

中信兄弟passion sisters啦啦隊擁有高人氣，短今、凱蒂二人明天將與現場民眾一起「機智應援猜燈謎」。本報資料照片
中信兄弟passion sisters啦啦隊擁有高人氣，短今、凱蒂二人明天將與現場民眾一起「機智應援猜燈謎」。本報資料照片

元宵節 燈會 蛇年

延伸閱讀

新北燈會逾200萬人次參觀 元宵節加發特別版小提燈

2025年美股投資年中信 ETF 009800、009801 2月11日掛牌

中職／火腿Fighters Girl名單來了 象獅28人有峮峮、邊荷律、趙娟週

研究揭一個好習慣能降低中風機率 但不是每個人每天都有做

相關新聞

最後2天！ 大樂透春節三重對獎加碼至元宵節

活動最後2天別錯過。今年大樂透春節加碼，從1月24日起連續20天開獎至2月12日元宵節止，再加碼480組100萬元春節大...

類流感疫情肆虐！病人滿到大廳 急診醫籲：流感民眾請假就醫 別跑急診

類流感疫情肆虐，衛福部醫事司公布，1月30日全國急診就醫人次達4.5萬人次，後續看診量雖下降至2.6萬人次，但全台多家醫...

地震不斷！台南東山下午3時52分發生規模4.1地震 6縣市有感

今下午地震不斷，中央氣象署再發布小區域有感地震報告，台南今下午3時45分發生規模3.6地震，震央位於台南東山區，地震深度...

元宵節「4顆元宵=1碗飯」 營養師：花生、芝麻餡有油糖

明天就是一年一度的元宵節，許多人都會吃元宵，有「團圓、圓滿」的寓意。不過董氏基金會食品營養中心主任許惠玉提醒，不論元宵或...

諾羅肆虐！單周30萬人次腹瀉達十年新高 估疫情反轉下降

腹瀉單周就診人數寫下10年同期新高，疾管署發言人曾淑慧指出，春節後全國腹瀉門急診就診人次呈上升趨勢，上周達30萬2644...

馬偕醫院急診室系統遭駭客攻擊 病人個資未外洩

媒體報導，位在中山捷運站附近的北部一家醫學中心傳遭受勒索軟體攻擊，讓數百台電腦當機。馬偕紀念醫院發布聲明表示，在9日發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。