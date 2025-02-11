星宇航空6／2起開闢台北-加州安大略航線 即日起開賣

星宇航空今宣布，6月2日起開闢台北-加州安大略航線，即日起開賣，為星宇航空北美航網的第4個航點。星宇航空表示，此行點鄰近亞裔聚落且通關快速等特性，成為經常往返大洛杉磯地區民眾的首選，將以Airbus新世代客機A350執飛，提供306個座位，包含頭等艙4個，商務艙26個、豪華經濟艙36個，經濟艙240個，開航初期每周4班。

星宇航空執行長翟健華表示，安大略為今年新開闢的北美航點，雖臨近洛杉磯國際機場，但具有通關快速、周遭交通不壅塞且鄰近多個亞裔聚落等優勢，配合星宇航空密集的東南亞航網，有望吸引更多經常往返大洛杉磯地區及亞洲的旅客。星宇航空目前每周十班飛往洛杉磯國際機場，旅客可以自由選擇不同點進出行程。

星宇航空指出，安大略位於洛杉磯東部，因其地理位置及交通順暢優勢，旅客抵達後可以輕鬆轉往各大知名景點，約40分鐘車程即可抵達世界上第一座迪士尼樂園，距離有好萊塢後花園之稱的度假勝地棕梠泉也僅需約1小時車程，相較從洛杉磯國際機場（LAX），自安大略開車前往賭城Las Vegas也可節省1.5至2小時。

歡慶加州安大略航線盛大開航，星宇航空表示，與玉山銀行攜手祭出專屬聯名卡友限時優惠，自2月11日起至3月31日，於星宇航空官網及APP持星宇航空玉山銀行聯名卡購買台灣出發加州安大略機票，並輸入優惠代碼「ESONT3000」，即可享3000元折扣。

星宇航空表示，美國航線目前每周10班往返台北-洛杉磯、每日1班往返台北-舊金山，西雅圖航線自3月1日起將增班為每日飛航。另外，星宇航空第7及第8架A350已於去年底交機，機隊數達26架，包括13架A321neo、5架A330neo及8架A350。