台灣燈會明起點燈 「寶可夢、進擊的巨人」今先湧人潮
「2025台灣燈會」明起（元宵節）至2月23日於桃園登場，今晚間將於主燈展場進行贈燈儀式，明下午1點30分將先舉行開幕踩街活動，邀請日、韓、菲舞團共襄盛舉，下午4點30分則點燈開展。今年A19展區搭配知名的寶可夢、進擊的巨人燈飾，今在燈會開幕前就已吸引大批民眾朝聖。
2025台灣燈會今年於桃園市舉辦，2月12日元宵節當日晚間7時開燈，共有2大展區，占地25公頃，包含1座主燈、11燈區、140主題燈及480件作品，主燈每半小時展演一場燈光秀，主燈展演場（A18展區）將展出1座主燈、2大副燈及6大燈區；光的遊戲場（A19展區）則是以5大燈區及串聯燈廊打造「光影交織的幸福城市」。
台灣燈會光的遊戲場（A19展區）今年更融入知名的寶可夢、進擊的巨人燈飾，吸引大批粉絲爭相合影，在主燈區開幕前，今已吸引不少親子前往青塘園生態公園賞燈，領取寶可夢小提燈攤位更大排長龍。
觀光署長周永暉表示，2025年台灣燈會以雙展區概念，A19像歡樂樂園、A18主展區是無限樂園，宛如「沒有雲霄飛車的迪士尼」。此次主燈達18公尺高，以熱氣球底座360度展演，無論是白天還是晚上都能欣賞。另也透過桃園捷運彩繪列車彩繪，希望旅客抵達桃園機場後能直接感受台灣。
對於是否擔心主燈風采是否被特色IP搶走，周永暉指出，今年採雙主燈分流概念設計，有不同客群，預估總計可以吸引1千萬到1千5百萬人次，為歷年最大規模，未來也不排除跟國外IP合作趨勢，有創意的都會考慮，求新求變是一定要走的路，明年是「馬」，應該會有更多有趣的樣式。
2025台灣燈會今晚間將於主燈展演場舉行贈燈儀式，觀光署也預告，明天元宵節點燈開展將邀請曾代表台灣參加巴黎文化奧運台灣館的阿爆和那屋瓦團隊，與台灣頂尖舞團布拉瑞揚舞團合作演出，另還有日本夜來祭Yosakoi舞蹈、菲律賓舞團及韓國舞團等共襄盛舉。
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