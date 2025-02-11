16歲少女「大白肺」 住院才被發現偷抽電子煙

台灣又出現電子煙肺傷害個案，有醫師收治1名16歲少女，患者持續胸悶、喘，不明原因發燒，直到黴漿菌感染住院，才被發現在廁所偷抽電子煙，照X光發現肺部變白，肺組織受損。

這名個案是台北醫院兒科過敏氣喘免疫科主任王怡人照顧過的患者，電子煙肺傷害已悄悄侵蝕年輕族群健康，112年青少年吸菸行為調查國高中學生分別有超過2萬名完訪樣本，國中學生電子煙使用率由107年1.9%上升至112年3.2%；高中職學生由107年3.4%升至112年6.3%。

青少年使用電子煙在5年間快速倍增，根據衛生福利部國民健康署推估，全台灣恐怕有超過5.4萬名青少年正在使用電子煙。王怡人今天在記者會表示，長期吸食電子煙會逐漸破壞肺部，引發發炎反應，使肺部和氣管纖維化，一旦感染感冒等病毒細菌，發炎更加嚴重，恐引發免疫風暴。

除了電子煙，加熱菸同樣是年輕族群的健康威脅，據國健署統計，112年國中學生加熱菸使用率0.8%，高中職學生加熱菸使用率1.9%。

高雄榮民總醫院戒菸治療中心主任薛光傑在董氏基金會新聞稿中指出，目前加熱菸未合法，但門診已出現求助戒除加熱菸民眾，顯示違法加熱菸的行銷通路盛行。

隨著西洋情人節將至，情侶互相贈送禮物是不可或缺的浪漫儀式，但董氏基金會近期發現，不少民眾來電詢問，加熱菸是否可作為情人節禮物協助戒傳統紙菸。董氏基金會說明，加熱菸就是有害的菸品，一樣會成癮、一樣害人害己，情人節表達愛意要送健康，千萬別送出或收下加熱菸。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，送給情人最好的禮物，是陪伴去門診戒菸接受專業戒菸治療服務，不要誤信菸商的減害宣傳，賠上情人健康。從國外攜帶加熱菸進入台灣，不管是自用或送人，皆違反菸害防制法規定，可處至少新台幣5萬元罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康