類流感疫情肆虐！病人滿到大廳 急診醫籲：流感民眾請假就醫 別跑急診
類流感疫情肆虐，衛福部醫事司公布，1月30日全國急診就醫人次達4.5萬人次，後續看診量雖下降至2.6萬人次，但全台多家醫院急診壅塞。新光醫院急診醫學科主任張志華說，農曆年後每年急診都會壅塞，但今年情況因新冠防疫解封、流感肆虐而更為嚴重。
張志華表示，A型流感在美國、中國大陸一樣嚴峻，是造成近期急診壅塞主因，呼籲民眾有感冒症狀，應優先至社區診所就醫，不要感冒就跑大醫院急診，尤其近期流感疫情嚴重，許多民眾出現類流感症狀，卻不願上班時間請假就醫，下班、假日沒門診可看，最後都跑到急診就醫。
「晚間下班、假日是急診資源最薄弱時間。」張志華表示，民眾不願請假就醫，反而擠壓急診病人就醫權益，不論輕症、重症，病人至急診就醫時都需要先投入醫療人力進行檢查，輕症病人增加，一定會延誤急重症病人處置時間，並造成急診壅塞，因留觀病人無處可放，最終導致病床擺滿醫院大廳、走廊情況。
張志華說，近期就連南部醫院急診，都湧入大批患者，超出各急診室量能二、三倍之多，且大部分醫療資源都用在處理輕症、感冒，擠壓其他病人權益，呼籲政府介入，提供更多資源給各醫院急診室，減少病人等待住院、開刀、轉診時間。
另外，張志華提醒，減少流感疫情是舒緩急診壓力的方式之一，流感疫苗不是一針永逸，呼籲民眾每年都要接種流感疫苗，盼藉此減少因流感導致的輕症就醫情況，緩解病人滿到走廊的現況。
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