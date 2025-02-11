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馬偕醫院急診室系統遭駭客攻擊 病人個資未外洩

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
馬偕醫院說明說明遭受駭客攻擊一事。本報資料照片
馬偕醫院說明說明遭受駭客攻擊一事。本報資料照片

媒體報導，位在中山捷運站附近的北部一家醫學中心傳遭受勒索軟體攻擊，讓數百台電腦當機。馬偕紀念醫院發布聲明表示，在9日發現系統異常後，立即啟動資安緊急應變作業流程並同步通報衛福部資安聯防平台（H-ISAC）；影響範圍包含台北馬偕跟淡水馬偕兩地急診室，沒有病人個資外洩的狀況，醫療作業正常運作。

馬偕醫院聲明如下：

1. 本院於2月9日發現系統異常，立即啟動資安緊急應變作業流程並同步通報衛福部資安聯防平台(H-ISAC)及向調查局台北市調查處報案，未來將全力配合調查，至於恐嚇信內容因案件正在偵查中，故不予公開。

2. 初步調查顯示，影響範圍主要為北淡兩區急診室，因即時應變得宜，當日已恢復正常，目前未有病人個資外洩之虞，醫療作業均正常運作。

3. 本院嚴厲譴責任何不法情事，並重申醫療行為不得受到干擾或威脅，期盼在資安聯防機制的基礎上，建立良好醫療環境，成為民眾健康的守護者。

個資 資安 馬偕醫院

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