保障特教生遊戲權北市推共融遊戲場 市長蔣萬安：今年再推3座

特教生權益逐步被重視，北市去年挹注約6978萬元補助57所學校改善無障礙電梯及坡道等設施。校園遊戲空間近年也主打共融並讓孩子參設計，市長蔣萬安今至銘傳國小視察剛建置完成共融遊戲場，並宣布今年預計投注1500萬元預算再增設置3座遊戲場，帶給學生更多元有趣的校園環境。

大安區銘傳國小去年改建共融式遊戲場今年完工，蔣萬安今也到場與小朋友一同體驗新建成遊戲場，該遊戲場融入無障礙概念，以斜坡取代階梯，小朋友不用爬階梯就可以玩到溜滑梯，並讓全校學生共同設計將翹翹板、盪鞦韆、攀岩等都融入在遊樂場中，貼近孩子身心發展和遊戲需求想法。

校方表示，銘傳國小是紀念劉銘傳先生在台建設命名，校園布置多由火車、鐵道等意象，共融遊戲場設計上也以火車為意象，打造「銘傳夢想號」有售票亭、火車頭、過山洞等，讓各年級和不同需求的孩子都能盡情遊玩。

蔣萬安表示，遊戲是孩子探索世界起點，也是啟發學習契機，希望透過遊玩讓每一位孩子都能平等享有設施，市府也將推動校園無障礙空間，今年也編列5000多萬預算，用作建置無障礙電梯、無障礙坡道等，滿足一般學生和特殊需求學生的需求，營造友善校園硬體環境。

教育局說，為落實「兒童權利公約」及「身心障礙者權利公約」，讓所有兒童都有均等遊戲權益，北市近年來於各校興建共融式遊戲場，目前共有28座今年將再投入1500萬元增設3座遊戲場。