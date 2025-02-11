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保障特教生遊戲權北市推共融遊戲場 市長蔣萬安：今年再推3座

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖下左）在開學日一早赴銘傳國小，體驗校內的共融遊具。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（圖下左）在開學日一早赴銘傳國小，體驗校內的共融遊具。記者侯永全／攝影

特教生權益逐步被重視，北市去年挹注約6978萬元補助57所學校改善無障礙電梯及坡道等設施。校園遊戲空間近年也主打共融並讓孩子參設計，市長蔣萬安今至銘傳國小視察剛建置完成共融遊戲場，並宣布今年預計投注1500萬元預算再增設置3座遊戲場，帶給學生更多元有趣的校園環境。

大安區銘傳國小去年改建共融式遊戲場今年完工，蔣萬安今也到場與小朋友一同體驗新建成遊戲場，該遊戲場融入無障礙概念，以斜坡取代階梯，小朋友不用爬階梯就可以玩到溜滑梯，並讓全校學生共同設計將翹翹板、盪鞦韆、攀岩等都融入在遊樂場中，貼近孩子身心發展和遊戲需求想法。

校方表示，銘傳國小是紀念劉銘傳先生在台建設命名，校園布置多由火車、鐵道等意象，共融遊戲場設計上也以火車為意象，打造「銘傳夢想號」有售票亭、火車頭、過山洞等，讓各年級和不同需求的孩子都能盡情遊玩。

蔣萬安表示，遊戲是孩子探索世界起點，也是啟發學習契機，希望透過遊玩讓每一位孩子都能平等享有設施，市府也將推動校園無障礙空間，今年也編列5000多萬預算，用作建置無障礙電梯、無障礙坡道等，滿足一般學生和特殊需求學生的需求，營造友善校園硬體環境。

教育局說，為落實「兒童權利公約」及「身心障礙者權利公約」，讓所有兒童都有均等遊戲權益，北市近年來於各校興建共融式遊戲場，目前共有28座今年將再投入1500萬元增設3座遊戲場。

教育局表示，除無障礙環境實踐外，更補助學校辦理特教主題活動周、親職講座等活動，希望將會共融、平權意識與人權精神融入於課程、校園活動，師資上也鼓勵各校透過研習、輔導、邀請專業人士演講等提升普通與特教教師課程教學、學生輔導、行政支持與跨領域合作專業能力。

台北市長蔣萬安（中）開學日一早赴銘傳國小，參觀校內的共融遊具，並與玩遊具的學童擊掌。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（中）開學日一早赴銘傳國小，參觀校內的共融遊具，並與玩遊具的學童擊掌。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（左三）開學日一早赴銘傳國小，與學童在共融遊戲場開心互動。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（左三）開學日一早赴銘傳國小，與學童在共融遊戲場開心互動。記者侯永全／攝影

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