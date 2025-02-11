高鐵燈會期增班 假日每15分南下北上各1班停靠桃園

2025台灣燈會將於明天起至23日，在高鐵桃園站前廣場舉行，台灣高鐵公司將於燈會期間加開95班次列車，平日20分鐘內、假日15分鐘內，於南下及北上各有一班停靠桃園站。

台灣高鐵公司今天發布新聞稿，12日至23日台灣燈會期間，加開95班次列車（南下47班、北上48班），在人潮尖峰時段，提供密集班次的旅運服務，平日（週一至週四）約20分鐘內、假日（週五至週日）每15分鐘內，南下及北上各有一班次列車停靠桃園站，部分車次並增加自由座車廂配置數，以快速疏運人潮。

另外，高鐵桃園站將在燈會期間進行進、出站動線管制，平日自傍晚7時起、假日自下午5時起，確保所有旅客都能順利乘車，並將視旅運需求機動加開全車自由座列車。

台灣高鐵呼籲賞燈旅客，出發時同步購妥回程車票，避免在車站等候過久，搭乘自由座的旅客，可在車站內開啟手機藍牙後用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自桃園站出發的自由座車票，並持購票手機直接感應QR code進站搭車；或利用已開啟自動儲值功能之悠遊卡/一卡通聯名信用卡，直接感應進站搭乘自由座，節省時間。