北榮擁多位排名世界前2%醫師 克國參訪推心理健康服務

台北榮總在照顧國人、青少年心理健康不遺餘力。我國友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦（St. Kitts and Nevis，簡稱克國）衛生部次長Ms. Shelisa Martin Clark及Dr. Merisa Grant Tate教授等二人，昨天至台北榮總，針對推動克國「心理健康服務體系強化計畫」進行交流。

克國衛生部官員實地參訪北榮精神醫學部急性病房、成人日間病房、青少年向日葵日間病房及情緒精準醫療中心。對北榮完善先進的精神醫療照護印象深刻，期望藉此合作，提供克國人民更好的精神醫療照護，深化醫療夥伴關係，建立長遠的友誼。

昨天陪同克國官員參訪的北榮副院長李偉強說，過去十多年來，北榮與克國在慢性腎病、代謝疾病等領域建立了穩固的合作關係。民國113年9月起，更進一步擴展至心理健康領域合作，協助克國推動「心理健康服務體系強化計畫」。

李偉強指出，北榮在精神醫學領域擁有豐富經驗，涵蓋先進治療、急性及慢性精神疾病管理，以及日間照護等全面性服務，並擁有多位排名世界前2%的醫師科學家，透過此次交流，將協培訓更多克國精神照顧醫療人員，為克國的心理健康政策提供有價值的參考。